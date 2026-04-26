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Ardennen-Hattrick - Pogacar siegt in Lüttich

Supertalent Paul Seixas steht ebenfalls am Podest.

Ardennen-Hattrick - Pogacar siegt in Lüttich Foto: © GETTY
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Tadej Pogacar hat zum vierten Mal den Ardennen-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und ist nur noch einen Erfolg vom Rekord entfernt.

Der Straßenrad-Weltmeister setzte sich nach 259,9 Kilometern vor dem französischen Supertalent Paul Seixas durch und sicherte sich den dritten Triumph in Folge.

Die Bestmarke von fünf Siegen bei der Doyenne hält Belgiens Ikone Eddy Merckx. Frankreich wartet weiter auf einen Erfolg, zuletzt siegte 1980 Bernard Hinault.

Auf dem mit 4.400 Höhenmetern und elf harten Anstiegen schwersten der Frühjahrsklassiker musste der ebenfalls favorisierte Remco Evenepoel früh abreißen lassen. Der Belgier konnte Pogacars Attacke an der durchschnittlich zehn Prozent steilen Cote de la Redoute rund 35 Kilometer vor dem Ziel nicht folgen.

Zuvor war Evenepoel Teil einer Spitzengruppe, die sich kurz nach dem Start gebildet hatte. Die 52 Fahrer hatten teilweise vier Minuten Vorsprung vor Pogacar und Co., wurden 94 Kilometer vor dem Ziel allerdings wieder eingeholt.

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