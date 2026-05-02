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Pogacar feiert dritten Etappenerfolg bei Tour de Romandie

Der UAE-Athlet hat vor der finalen Bergankunft in Leysin 35 Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Pogacar feiert dritten Etappenerfolg bei Tour de Romandie Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Weltmeister Tadej Pogacar hat am fünften Tag der Tour de Romandie seinen dritten Etappenerfolg gefeiert.

Der heuer bereits bei mehreren Klassikern siegreiche Slowene aus dem UAE-Team gewann am Samstag das vorletzte Teilstück von Broc nach Charmey (150 km) nach einer Attacke im letzten Anstieg zum Jaunpass 14 Sekunden vor Florian Lipowitz (Red Bull).

Der Deutsche ist vor der finalen Bergankunft in Leysin am Sonntag auch insgesamt der erste Verfolger von Pogacar (+ 35 Sek.).

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