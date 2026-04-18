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Straka macht beim RBC Heritage Plätze gut

Straka hat damit eine gute Ausgangsposition auf eine Topplatzierung bei dem stark besetzten Turnier.

Straka macht beim RBC Heritage Plätze gut Foto: © GETTY
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Golfprofi Sepp Straka liegt zur Halbzeit des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina auf Rang vier.

Der Österreicher spielt am Freitag beim Signature-Event RBC Heritage eine 67er-Runde (vier unter Par) und macht damit sechs Plätze gut.

"Es hat sich sehr schwierig gespielt. Es war ziemlich windig, ziemlich schwer einzuschätzen. Mein Caddy hat das sehr gut gemacht, wir haben sehr wenige Fehler mit dem Wind gehabt", sagt Straka.

Straka am Donnerstag noch auf Platz zehn

Nach fünf Birdies und einem Schlagverlust hält der gebürtige Wiener, der am Donnerstag mit einer 66 gestartet war, bei gesamt neun unter Par.

"Wenn ich einfach so weiterspiele, ist es gut genug." Mit einem besseren Score gehen nur der Engländer Matt Fitzpatrick (14 unter Par), der Norweger Viktor Hovland (13) und der US-Amerikaner Harris English (10) ins Wochenende.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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