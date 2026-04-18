Sasa Kalajdzic ist zurück – und zeigt zuletzt wieder auf.

Nach langen Verletzungspausen findet der ÖFB-Stürmer Schritt für Schritt zu alter Form. Auch Didi Kühbauer verfolgt diese Entwicklung genau.

In einer Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz spricht der LASK-Coach über Kalajdzics Fortschritte, seine aktuelle Verfassung – und wohin der Weg führen könnte.

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