Ansakonferenz

So sieht Kühbauer die Entwicklung von Sasa Kalajdzic

Nach schwierigen Monaten findet der ÖFB-Stürmer zurück zu alter Stärke – Kühbauer ordnet seine Entwicklung ein.

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Sasa Kalajdzic ist zurück – und zeigt zuletzt wieder auf.

Nach langen Verletzungspausen findet der ÖFB-Stürmer Schritt für Schritt zu alter Form. Auch Didi Kühbauer verfolgt diese Entwicklung genau.

In einer Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz spricht der LASK-Coach über Kalajdzics Fortschritte, seine aktuelle Verfassung – und wohin der Weg führen könnte.

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Zur gesamten Spezial-Ausgabe:

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