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Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Donnerstag

Heute geht es in Wien richtig los! Volles Programm bei den Sport Austria Finals mit den ersten Medaillenentscheidungen. Eintritt frei – zum Zeitplan:

Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Donnerstag
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem gestrigen Auftakt nimmt das größte Multi-Sport-Event des Landes am heutigen Donnerstag so richtig Fahrt auf.

In ganz Wien stehen ab den Morgenstunden die ersten großen Vorrunden und Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Von Wassersport über Hallen- und Racketsportarten bis hin zu actionreichen Funsport-Bewerben wird den Zuschauer:innen heute die volle Bandbreite geboten.

Ein zentraler Hotspot ist ab heute der Rathausplatz, wo neben den laufenden Bewerben auch einige spektakuläre Finalentscheidungen im Kampfsport direkt vor der großen Kulisse über die Bühne gehen.

Alle Sportstätten im Überblick>>>

Wer live anfeuern möchte, profitiert an allen Sportstätten von freiem Eintritt.

Das Tagesprogramm für Donnerstag, 4. Juni 2026

Sportart / Event

Uhrzeit

Ort

3×3 Basketball

11:00 - 19:00

Rathausplatz; 1010 Wien

Fechten

09:00 - 18:00

Sporthalle Brigittenau; Hopsagasse 7, 1200 Wien

Floorball

08:00 - 22:00

Sporthalle Per-Albin-Hansson Ost - Kurt-Kucera-Halle; Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien

Gewichtheben

12:00 - 18:00

Rathausplatz; 1010 Wien

Jiu Jitsu

09:00 - 21:00

Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien / Finale am Rathausplatz; 1010 Wien

Karate

09:00 - 17:30

Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien / Finale am Rathausplatz; 1010 Wien

Laser Run

08:30 - 16:30

Rathausplatz; 1010 Wien

Orientierungslauf

13:00 - 14:30

Uni Campus - Altes AKH; Spitalgasse 14, 1090 Wien

Orientierungslauf

16:00 - 18:30

Rathausplatz; 1010 Wien

Pumptrack

12:30 - 16:30

Tangentenpark; Quellenstraße 2, 1100 Wien

Race Walking

09:30 - 12:30

Prater Hauptallee; 1020 Wien

Racketlon

10:00 - 20:00

Tennispoint Vienna; Baumgasse 87, 1030 Wien

Roller Derby

17:00 - 19:30

AHS - Theodor Kramer; Theodor-Kramer-Straße 3, 1220 Wien

Rugby

10:00 - 17:30

Sportanlage Stadlau; Erzherzog-Karl-Straße 108, 1220 Wien

Schwimmen

08:00 - 13:30 /15:30 - 20:00

Stadthallenbad; Hütteldorfer Str. 2H, 1150 Wien

Scootering – Street

14:00 - 19:00

Skathalle Wien; Vohburggasse 2, 1210 Wien

Softball

10:30 - 19:30

Ballpark Spenadlwiese; Rotundenallee 0, 1020 Wien

Sportaerobic

11:00 - 18:00

Sporthalle Kagran; Steigenteschgasse 1, 1220 Wien

Tischfußball

10:00 - 20:00

Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien

Triathlon

08:30 - 17:30

Seestadt; Janis-Joplin-Promenade, 1220 Wien

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