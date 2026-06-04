Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Donnerstag

Nach dem gestrigen Auftakt nimmt das größte Multi-Sport-Event des Landes am heutigen Donnerstag so richtig Fahrt auf.

In ganz Wien stehen ab den Morgenstunden die ersten großen Vorrunden und Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Von Wassersport über Hallen- und Racketsportarten bis hin zu actionreichen Funsport-Bewerben wird den Zuschauer:innen heute die volle Bandbreite geboten.

Ein zentraler Hotspot ist ab heute der Rathausplatz, wo neben den laufenden Bewerben auch einige spektakuläre Finalentscheidungen im Kampfsport direkt vor der großen Kulisse über die Bühne gehen.

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Wer live anfeuern möchte, profitiert an allen Sportstätten von freiem Eintritt.

Das Tagesprogramm für Donnerstag, 4. Juni 2026