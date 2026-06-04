Sportart / Event
Uhrzeit
Ort
3×3 Basketball
11:00 - 19:00
Rathausplatz; 1010 Wien
Fechten
09:00 - 18:00
Sporthalle Brigittenau; Hopsagasse 7, 1200 Wien
Floorball
08:00 - 22:00
Sporthalle Per-Albin-Hansson Ost - Kurt-Kucera-Halle; Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien
Gewichtheben
12:00 - 18:00
Rathausplatz; 1010 Wien
Jiu Jitsu
09:00 - 21:00
Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien / Finale am Rathausplatz; 1010 Wien
Karate
09:00 - 17:30
Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien / Finale am Rathausplatz; 1010 Wien
Laser Run
08:30 - 16:30
Rathausplatz; 1010 Wien
Orientierungslauf
13:00 - 14:30
Uni Campus - Altes AKH; Spitalgasse 14, 1090 Wien
Orientierungslauf
16:00 - 18:30
Rathausplatz; 1010 Wien
Pumptrack
12:30 - 16:30
Tangentenpark; Quellenstraße 2, 1100 Wien
Race Walking
09:30 - 12:30
Prater Hauptallee; 1020 Wien
Racketlon
10:00 - 20:00
Tennispoint Vienna; Baumgasse 87, 1030 Wien
Roller Derby
17:00 - 19:30
AHS - Theodor Kramer; Theodor-Kramer-Straße 3, 1220 Wien
Rugby
10:00 - 17:30
Sportanlage Stadlau; Erzherzog-Karl-Straße 108, 1220 Wien
Schwimmen
08:00 - 13:30 /15:30 - 20:00
Stadthallenbad; Hütteldorfer Str. 2H, 1150 Wien
Scootering – Street
14:00 - 19:00
Skathalle Wien; Vohburggasse 2, 1210 Wien
Softball
10:30 - 19:30
Ballpark Spenadlwiese; Rotundenallee 0, 1020 Wien
Sportaerobic
11:00 - 18:00
Sporthalle Kagran; Steigenteschgasse 1, 1220 Wien
Tischfußball
10:00 - 20:00
Sport Arena Wien; Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien
Triathlon
08:30 - 17:30
Seestadt; Janis-Joplin-Promenade, 1220 Wien
Sport Austria Finals in Wien - Tagesprogramm für Donnerstag
Heute geht es in Wien richtig los! Volles Programm bei den Sport Austria Finals mit den ersten Medaillenentscheidungen. Eintritt frei – zum Zeitplan:
Nach dem gestrigen Auftakt nimmt das größte Multi-Sport-Event des Landes am heutigen Donnerstag so richtig Fahrt auf.
In ganz Wien stehen ab den Morgenstunden die ersten großen Vorrunden und Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Von Wassersport über Hallen- und Racketsportarten bis hin zu actionreichen Funsport-Bewerben wird den Zuschauer:innen heute die volle Bandbreite geboten.
Ein zentraler Hotspot ist ab heute der Rathausplatz, wo neben den laufenden Bewerben auch einige spektakuläre Finalentscheidungen im Kampfsport direkt vor der großen Kulisse über die Bühne gehen.
Alle Sportstätten im Überblick>>>
Wer live anfeuern möchte, profitiert an allen Sportstätten von freiem Eintritt.