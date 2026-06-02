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Sport Austria Finals 2026 Wien: Sportstätten, Orte, Zuschauerinfo

Erlebe Österreichs größtes Multi-Sport-Event hautnah in Wien! 7.000 Athlet:innen, 46 Sportarten & freier Eintritt. Jetzt Location finden & live anfeuern!

Sport Austria Finals 2026 Wien: Sportstätten, Orte, Zuschauerinfo Foto: © SAF_Michael-Meindl
Textquelle: © LAOLA1
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Du willst Spitzensport nicht nur am Bildschirm verfolgen, sondern die pure Emotion, den Schweiß und den Jubel direkt an der Bande miterleben? Dann mach dich bereit!

Vom 3. bis 7. Juni 2026 verwandelt sich die Bundeshauptstadt in eine gigantische Sportbühne unter freiem Himmel. Bei den Sport Austria Finals 2026 kämpfen über 7.000 der besten Athlet:innen des Landes in rund 46 Sportarten um die begehrten Staatsmeistertitel - und du kannst überall hautnah dabei sein!

Das Beste daran für alle Fans und Familien: Der Eintritt zu allen Sport-Events und Wettkämpfen ist komplett frei! (Ausnahme: Für den Cheersport gibt es aufgrund begrenzter Plätze ein limitiertes Gratis-Ticketkontingent).

Pack deine Freund:innen ein, schnapp dir die Fan-Ausrüstung und erlebe die packende Atmosphäre direkt vor Ort.

31 Locations in ganz Wien: Finde deine Sportart!

Damit du keine Sekunde der Action verpasst, solltest du deinen Besuch vorab planen. Die Bewerbe sind über ganz Wien verteilt. Übersichtskarte>>>

Das emotionale Herzstück des Events ist heuer der Wiener Rathausplatz. Hier verwandelt sich die Kulisse in ein echtes Sport-Epizentrum.

Neben der großen Eröffnungsfeier am Mittwoch und den täglichen Medaillenentscheidungen erlebst du hier actionreiche Sportarten wie 3x3 Basketball, Beach-Gewichtheben, Laser Run oder packende Finalentscheidungen im Kampfsport direkt vor dem Rathaus.

Alle Sportstätten der Sport Austria Finals 2026:

  • 01 Rathausplatz

    • SAF Bühne

    • 3x3 Basketball

    • 3x3 Rollstuhl Basketball

    • Bob & Skeleton

    • Gewichtheben

    • Minigolf

    • Laser Run

    • Orientierungslauf

    • Bogenschießen

    • Fechten

    • Jiu Jitsu

    • Judo

    • Karate

    • Ringen

    • Stocksport

    • Taekwondo

    • Tischfußball

  • 02 USI Sportstätte Spitalgasse

    • Orientierungslauf

  • 03 Haus des Sports

  • 04 Stadthallenbad

    • Schwimmen

  • 05 Sporthalle Fünfhaus

    • Kick- & Thaiboxen

  • 06 Wr. Billard Assoziation

    • Billard

  • 07 Mehrzweckhalle Mollardgasse

    • Para-Badminton

  • 08 Sporthalle Kagran

    • Sportaerobic

  • 09 Skatepark Hütteldorf

    • Scootering - Park

  • 10 Kurt-Kucera-Halle

    • Floorball

    • Judo

  • 11 Tangentenpark

    • Pumptrack

  • 12 Padeldome Erdberg

    • Squash

  • 13 Tennis Point Vienna

    • Racketlon

  • 14 Rundhalle Simmering

    • Taekwondo

  • 15 Bogenclub Union Wien

    • Bogenschießen

  • 16 Ballpark Spenadlwiese

    • Slowpitch - Softball

  • 17 UNION Trendsportzentrum Prater

    • Flag Football

  • 18 Sporthalle Brigittenau

    • Fechten

    • Trampolinspringen

  • 19 Sport Arena Wien

    • Cheersport

    • Ringen

    • Karate

    • Jiu Jitsu

    • Tischfußball

  • 20 Prater Hauptallee

    • Race Walking

  • 21 Entlastungsgerinne

    • Wingfoil

  • 22 Floridsdorfer Bad

    • Para-Schwimmen

  • 23 Skatehalle Wien

    • Skateboard

    • Scootering - Street

  • 24 AHS Theodor-Kramer-Straße

    • Roller Derby

  • 25 TV Kagran

    • Faustball

  • 26 Kletterhalle Wien

    • Para-Climbing

  • 27 Seestadt

    • Triathlon

  • 28 ÖFB Campus

    • Ultimate Frisbee

  • 29 Sportanlage Stadlau

    • Rugby

  • 30 Wakeboardlift

    • Wakeboard

  • 31 Vienna Water-sports Arena + Vienna Rowing Center + Cyclodrom

    • Rafting

    • Rudern

    • Inline Speedskating

  • 32 BMX Anlage Vösendorf

    • BMX

Das Zuschauer-Programm: Fünf Tage voller Highlights

Egal ob du gezielt deine Lieblingssportart anfeuern oder dich einfach treiben lassen und neue Disziplinen entdecken möchtest – der Zeitplan bietet jeden Tag absolute Highlights:

  • Mittwoch, 3. Juni: Der Startschuss fällt! Bereits am späten Nachmittag zieht ein großer Fanmarsch durch die City, bevor um 18:00 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier am Rathausplatz steigt. Direkt im Anschluss sorgt die legendäre Ö3 Party für Partystimmung unter freiem Himmel. Parallel starten bereits die ersten Softball-Pitches auf der Spenadlwiese.

  • Donnerstag, 4. Juni & Freitag, 5. Juni: Die vollen Wettkampftage legen los. Von früh morgens bis spät in die Nacht hinein laufen die Vorrunden und ersten Finalentscheidungen. Nutze die Tage, um zwischen den Hallen und Outdoor-Locations zu wechseln. Am Rathausplatz laden zudem die Decathlon Mitmachtage dazu ein, selbst sportlich aktiv zu werden.

  • Samstag, 6. Juni & Sonntag, 7. Juni: Das große Final-Wochenende! Hier jagen sich die Entscheidungen im Minutentakt. Ob spektakuläre Sprünge beim Trampolinspringen in der Sporthalle Brigittenau, rauchende Reifen beim BMX in Vösendorf oder die finalen Würfe beim Ultimate Frisbee am ÖFB Campus – die Emotionen kochen hier garantiert über.

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