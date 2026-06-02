Du willst Spitzensport nicht nur am Bildschirm verfolgen, sondern die pure Emotion, den Schweiß und den Jubel direkt an der Bande miterleben? Dann mach dich bereit!

Vom 3. bis 7. Juni 2026 verwandelt sich die Bundeshauptstadt in eine gigantische Sportbühne unter freiem Himmel. Bei den Sport Austria Finals 2026 kämpfen über 7.000 der besten Athlet:innen des Landes in rund 46 Sportarten um die begehrten Staatsmeistertitel - und du kannst überall hautnah dabei sein!

Das Beste daran für alle Fans und Familien: Der Eintritt zu allen Sport-Events und Wettkämpfen ist komplett frei! (Ausnahme: Für den Cheersport gibt es aufgrund begrenzter Plätze ein limitiertes Gratis-Ticketkontingent).

Pack deine Freund:innen ein, schnapp dir die Fan-Ausrüstung und erlebe die packende Atmosphäre direkt vor Ort.

31 Locations in ganz Wien: Finde deine Sportart!

Damit du keine Sekunde der Action verpasst, solltest du deinen Besuch vorab planen. Die Bewerbe sind über ganz Wien verteilt. Übersichtskarte>>>

Das emotionale Herzstück des Events ist heuer der Wiener Rathausplatz. Hier verwandelt sich die Kulisse in ein echtes Sport-Epizentrum.

Neben der großen Eröffnungsfeier am Mittwoch und den täglichen Medaillenentscheidungen erlebst du hier actionreiche Sportarten wie 3x3 Basketball, Beach-Gewichtheben, Laser Run oder packende Finalentscheidungen im Kampfsport direkt vor dem Rathaus.

Alle Sportstätten der Sport Austria Finals 2026:

01 Rathausplatz SAF Bühne 3x3 Basketball 3x3 Rollstuhl Basketball Bob & Skeleton Gewichtheben Minigolf Laser Run Orientierungslauf Bogenschießen Fechten Jiu Jitsu Judo Karate Ringen Stocksport Taekwondo Tischfußball

02 USI Sportstätte Spitalgasse Orientierungslauf

03 Haus des Sports Darts

04 Stadthallenbad Schwimmen

05 Sporthalle Fünfhaus Kick- & Thaiboxen

06 Wr. Billard Assoziation Billard

07 Mehrzweckhalle Mollardgasse Para-Badminton

08 Sporthalle Kagran Sportaerobic

09 Skatepark Hütteldorf Scootering - Park

10 Kurt-Kucera-Halle Floorball Judo

11 Tangentenpark Pumptrack

12 Padeldome Erdberg Squash

13 Tennis Point Vienna Racketlon

14 Rundhalle Simmering Taekwondo

15 Bogenclub Union Wien Bogenschießen

16 Ballpark Spenadlwiese Slowpitch - Softball

17 UNION Trendsportzentrum Prater Flag Football

18 Sporthalle Brigittenau Fechten Trampolinspringen

19 Sport Arena Wien Cheersport Ringen Karate Jiu Jitsu Tischfußball

20 Prater Hauptallee Race Walking

21 Entlastungsgerinne Wingfoil

22 Floridsdorfer Bad Para-Schwimmen

23 Skatehalle Wien Skateboard Scootering - Street

24 AHS Theodor-Kramer-Straße Roller Derby

25 TV Kagran Faustball

26 Kletterhalle Wien Para-Climbing

27 Seestadt Triathlon

28 ÖFB Campus Ultimate Frisbee

29 Sportanlage Stadlau Rugby

30 Wakeboardlift Wakeboard

31 Vienna Water-sports Arena + Vienna Rowing Center + Cyclodrom Rafting Rudern Inline Speedskating

32 BMX Anlage Vösendorf BMX



Das Zuschauer-Programm: Fünf Tage voller Highlights

Egal ob du gezielt deine Lieblingssportart anfeuern oder dich einfach treiben lassen und neue Disziplinen entdecken möchtest – der Zeitplan bietet jeden Tag absolute Highlights: