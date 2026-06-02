Sport Austria Finals 2026 Wien: Sportstätten, Orte, Zuschauerinfo
Erlebe Österreichs größtes Multi-Sport-Event hautnah in Wien! 7.000 Athlet:innen, 46 Sportarten & freier Eintritt. Jetzt Location finden & live anfeuern!
Du willst Spitzensport nicht nur am Bildschirm verfolgen, sondern die pure Emotion, den Schweiß und den Jubel direkt an der Bande miterleben? Dann mach dich bereit!
Vom 3. bis 7. Juni 2026 verwandelt sich die Bundeshauptstadt in eine gigantische Sportbühne unter freiem Himmel. Bei den Sport Austria Finals 2026 kämpfen über 7.000 der besten Athlet:innen des Landes in rund 46 Sportarten um die begehrten Staatsmeistertitel - und du kannst überall hautnah dabei sein!
Das Beste daran für alle Fans und Familien: Der Eintritt zu allen Sport-Events und Wettkämpfen ist komplett frei! (Ausnahme: Für den Cheersport gibt es aufgrund begrenzter Plätze ein limitiertes Gratis-Ticketkontingent).
Pack deine Freund:innen ein, schnapp dir die Fan-Ausrüstung und erlebe die packende Atmosphäre direkt vor Ort.
31 Locations in ganz Wien: Finde deine Sportart!
Damit du keine Sekunde der Action verpasst, solltest du deinen Besuch vorab planen. Die Bewerbe sind über ganz Wien verteilt. Übersichtskarte>>>
Das emotionale Herzstück des Events ist heuer der Wiener Rathausplatz. Hier verwandelt sich die Kulisse in ein echtes Sport-Epizentrum.
Neben der großen Eröffnungsfeier am Mittwoch und den täglichen Medaillenentscheidungen erlebst du hier actionreiche Sportarten wie 3x3 Basketball, Beach-Gewichtheben, Laser Run oder packende Finalentscheidungen im Kampfsport direkt vor dem Rathaus.
Alle Sportstätten der Sport Austria Finals 2026:
01 Rathausplatz
SAF Bühne
3x3 Rollstuhl Basketball
Bob & Skeleton
Gewichtheben
Minigolf
Laser Run
Orientierungslauf
Bogenschießen
Fechten
Jiu Jitsu
Judo
Karate
Ringen
Stocksport
Taekwondo
Tischfußball
02 USI Sportstätte Spitalgasse
Orientierungslauf
03 Haus des Sports
04 Stadthallenbad
Schwimmen
05 Sporthalle Fünfhaus
Kick- & Thaiboxen
06 Wr. Billard Assoziation
Billard
07 Mehrzweckhalle Mollardgasse
Para-Badminton
08 Sporthalle Kagran
Sportaerobic
09 Skatepark Hütteldorf
Scootering - Park
10 Kurt-Kucera-Halle
Floorball
Judo
11 Tangentenpark
Pumptrack
12 Padeldome Erdberg
Squash
13 Tennis Point Vienna
Racketlon
14 Rundhalle Simmering
Taekwondo
15 Bogenclub Union Wien
Bogenschießen
16 Ballpark Spenadlwiese
Slowpitch - Softball
17 UNION Trendsportzentrum Prater
Flag Football
18 Sporthalle Brigittenau
Fechten
Trampolinspringen
19 Sport Arena Wien
Cheersport
Ringen
Karate
Jiu Jitsu
Tischfußball
20 Prater Hauptallee
Race Walking
21 Entlastungsgerinne
Wingfoil
22 Floridsdorfer Bad
Para-Schwimmen
23 Skatehalle Wien
Skateboard
Scootering - Street
24 AHS Theodor-Kramer-Straße
Roller Derby
25 TV Kagran
Faustball
26 Kletterhalle Wien
Para-Climbing
27 Seestadt
Triathlon
28 ÖFB Campus
Ultimate Frisbee
29 Sportanlage Stadlau
Rugby
30 Wakeboardlift
Wakeboard
31 Vienna Water-sports Arena + Vienna Rowing Center + Cyclodrom
Rafting
Inline Speedskating
32 BMX Anlage Vösendorf
BMX
Das Zuschauer-Programm: Fünf Tage voller Highlights
Egal ob du gezielt deine Lieblingssportart anfeuern oder dich einfach treiben lassen und neue Disziplinen entdecken möchtest – der Zeitplan bietet jeden Tag absolute Highlights:
Mittwoch, 3. Juni: Der Startschuss fällt! Bereits am späten Nachmittag zieht ein großer Fanmarsch durch die City, bevor um 18:00 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier am Rathausplatz steigt. Direkt im Anschluss sorgt die legendäre Ö3 Party für Partystimmung unter freiem Himmel. Parallel starten bereits die ersten Softball-Pitches auf der Spenadlwiese.
Donnerstag, 4. Juni & Freitag, 5. Juni: Die vollen Wettkampftage legen los. Von früh morgens bis spät in die Nacht hinein laufen die Vorrunden und ersten Finalentscheidungen. Nutze die Tage, um zwischen den Hallen und Outdoor-Locations zu wechseln. Am Rathausplatz laden zudem die Decathlon Mitmachtage dazu ein, selbst sportlich aktiv zu werden.
Samstag, 6. Juni & Sonntag, 7. Juni: Das große Final-Wochenende! Hier jagen sich die Entscheidungen im Minutentakt. Ob spektakuläre Sprünge beim Trampolinspringen in der Sporthalle Brigittenau, rauchende Reifen beim BMX in Vösendorf oder die finalen Würfe beim Ultimate Frisbee am ÖFB Campus – die Emotionen kochen hier garantiert über.