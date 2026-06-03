Sport Austria Finals in Wien - Programm Tag 1 (Mittwoch)

Am heutigen Mittwoch starten die Sport Austria Finals 2026 in Wien. Der erste Tag steht ganz im Zeichen des Ankommens und Feierns: Am Abend öffnet das Eventgelände am Rathausplatz mit der offiziellen Eröffnungsfeier und der anschließenden Ö3 Party.

Sportlich geht es heute noch ruhig her – einzig die Softball-Teams stehen im Prater bereits im Einsatz.

Das volle Programm mit über 40 Sportarten und den ersten großen Medaillenentscheidungen in ganz Wien startet dann morgen, Donnerstag. Alle Sportstätten im Überblick>>>

Für alle Bewerbe gilt an allen Tagen: Der Eintritt für Zuschauer:innen ist frei.

Programm am 1. Tag der Sport Austria Finals