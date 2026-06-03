Sportart / Event
Uhrzeit
Ort
Eröffnungsfeier
18:00 - 19:30
Rathausplatz; 1010 Wien
Softball
18:00 - 19:30
Ballpark Spenadlwiese; Rotundenallee 0, 1020 Wien
Ö3 Party
19:30 - 23:00
Rathausplatz; 1010 Wien
NEWS
Sport Austria Finals in Wien - Programm Tag 1 (Mittwoch)
Startschuss in Wien! Heute stehen die Eröffnungsfeier, Softball und die Ö3 Party am Programm. Das sind die Events am heutigen Mittwoch:
Am heutigen Mittwoch starten die Sport Austria Finals 2026 in Wien. Der erste Tag steht ganz im Zeichen des Ankommens und Feierns: Am Abend öffnet das Eventgelände am Rathausplatz mit der offiziellen Eröffnungsfeier und der anschließenden Ö3 Party.
Sportlich geht es heute noch ruhig her – einzig die Softball-Teams stehen im Prater bereits im Einsatz.
Das volle Programm mit über 40 Sportarten und den ersten großen Medaillenentscheidungen in ganz Wien startet dann morgen, Donnerstag. Alle Sportstätten im Überblick>>>
Für alle Bewerbe gilt an allen Tagen: Der Eintritt für Zuschauer:innen ist frei.