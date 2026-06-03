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Sport Austria Finals in Wien - Programm Tag 1 (Mittwoch)

Startschuss in Wien! Heute stehen die Eröffnungsfeier, Softball und die Ö3 Party am Programm. Das sind die Events am heutigen Mittwoch:

Sport Austria Finals in Wien - Programm Tag 1 (Mittwoch)
Textquelle: © LAOLA1
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Am heutigen Mittwoch starten die Sport Austria Finals 2026 in Wien. Der erste Tag steht ganz im Zeichen des Ankommens und Feierns: Am Abend öffnet das Eventgelände am Rathausplatz mit der offiziellen Eröffnungsfeier und der anschließenden Ö3 Party.

Sportlich geht es heute noch ruhig her – einzig die Softball-Teams stehen im Prater bereits im Einsatz.

Das volle Programm mit über 40 Sportarten und den ersten großen Medaillenentscheidungen in ganz Wien startet dann morgen, Donnerstag. Alle Sportstätten im Überblick>>>

Für alle Bewerbe gilt an allen Tagen: Der Eintritt für Zuschauer:innen ist frei.

Programm am 1. Tag der Sport Austria Finals

Sportart / Event

Uhrzeit

Ort

Eröffnungsfeier

18:00 - 19:30

Rathausplatz; 1010 Wien

Softball

18:00 - 19:30

Ballpark Spenadlwiese; Rotundenallee 0, 1020 Wien

Ö3 Party

19:30 - 23:00

Rathausplatz; 1010 Wien

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