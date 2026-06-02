Bitter! Oberleitner scheitert bei French Open im Viertelfinale

Das Abenteuer French Open ist für Neil Oberleitner im Viertelfinale zu Ende!

Der 26-Jährige unterliegt mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza den als Nummer fünf gesetzten Italienern Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 7:6 (7), 1:6, 6:7 (12).

Zwei Entscheidungen im Tiebreak

Den ersten Satz kann der Österreicher mit seinem Doppelpartner nach einem knappen Duell im Tiebreak für sich entscheiden.

Daraufhin verliert das Team etwas den Faden und hat grob zu kämpfen. Die Italiener setzen sich deutlich mit 6:1 durch.

Oberleitner/Nouza kommen in der Entscheidung wieder besser ins Spiel. Der dritte Satz ist lange eng umkämpft, schlussendlich finden ihre Gegner jedoch erneut im Tiebreak das bessere Ende und sichern sich nach 2:43 das Halbfinal-Ticket.

Zweiter Antritt im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers

Für den Wiener wäre es bei einem Sieg das erste Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier gewesen, es war sein erst zweiter Antritt in einem Doppel-Hauptfeld. In Melbourne war damals in der Runde der letzten 32 Endstation.

Der nächste Gegner der Italiener wird aus dem Duell Granollers/Zeballos gegen Nys/Roger-Vasselin ermittelt.