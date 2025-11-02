Titel verteidigt! L.A. Dodgers gewinnen epische World Series

Die Los Angeles Dodgers sind abermals der Champion der MLB!

Die Dodgers setzen sich in einem dramatischen Spiel sieben der World Series mit 5:4 gegen die Toronto Blue Jays durch.

Damit sind die Dodgers das erste MLB-Team seit den New York Yankees im Jahr 2000, das es schafft seinen Titel zu verteidigen. Es ist der neunte World-Series-Titel der Dodgers-Franchise-Geschichte insgesamt.

Spannung bis zum Schluss

Miguel Rojas gleich das Spiel im neunten Inning auf 4:4 für die Dodgers aus. Im elften Inning bringt Will Smith L.A. mit einem Home Run in Führung, ehe kurz darauf Star-Pitcher Yoshinobu Yamamoto den Sack für die Dodgers zumacht. Yamamoto wird im Anschluss auch als World-Series-MVP-ausgezeichnet.

Es ist das Ende einer denkwürdigen World Series, in welcher unter anderem Spiel drei (18 Innings) den Rekord für das längste Spiel der World-Series-Geschichte einstellte.

VIDEO: Der Moment, als alles klar ist