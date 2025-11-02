NEWS

Titel verteidigt! L.A. Dodgers gewinnen epische World Series

Die Dodgers ringen die Toronto Blue Jays in Spiel sieben nieder - und sind damit das erste Team seit den New York Yankees 2000, das seinen Titel wiederholt.

Titel verteidigt! L.A. Dodgers gewinnen epische World Series Foto: © GETTY
Die Los Angeles Dodgers sind abermals der Champion der MLB!

Die Dodgers setzen sich in einem dramatischen Spiel sieben der World Series mit 5:4 gegen die Toronto Blue Jays durch.

Damit sind die Dodgers das erste MLB-Team seit den New York Yankees im Jahr 2000, das es schafft seinen Titel zu verteidigen. Es ist der neunte World-Series-Titel der Dodgers-Franchise-Geschichte insgesamt.

Spannung bis zum Schluss

Miguel Rojas gleich das Spiel im neunten Inning auf 4:4 für die Dodgers aus. Im elften Inning bringt Will Smith L.A. mit einem Home Run in Führung, ehe kurz darauf Star-Pitcher Yoshinobu Yamamoto den Sack für die Dodgers zumacht. Yamamoto wird im Anschluss auch als World-Series-MVP-ausgezeichnet.

Es ist das Ende einer denkwürdigen World Series, in welcher unter anderem Spiel drei (18 Innings) den Rekord für das längste Spiel der World-Series-Geschichte einstellte.

