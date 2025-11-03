Zu wenige Spieler - Stripfing-Aus besiegelt

Das Aus des SV Stripfing in der ADMIRAL 2. Liga ist besiegelt.

Fast alle Spieler des niederösterreichischen Vereins sind aus ihren Verträgen ausgetreten. Es stehen nicht mehr genug Spieler unter Vertrag, um am kommenden Freitag zum Auswärtsspiel gegen den SKU Amstetten anzutreten.

Das steht nach einem Meeting zwischen Spielern, Vereinsverantwortlichen und der Spielergewerkschaft younion fest.

Seit Juli kein Gehalt mehr

Der Verein hat seinen Spielern seit dem Juli-Gehalt kein Geld mehr überwiesen. Zudem gibt es weitere Gläubiger, die auf ihre Gelder warten.

Es ist davon auszugehen, dass der Klub in den kommenden Tagen einen Insolvenz-Antrag stellt bzw. ein Dritter, etwa die Gebietskrankenkasse, dem Verein zuvorkommt.

Nun ist die Bundesliga am Zug. Nachdem die Hinrunde nicht zu Ende gespielt werden kann, werden alle bisherigen Spiele annulliert.

Drei Spieler spielen auf Zeit

Abgesehen von den Leihspielern der Wiener Austria sind nur drei Spieler nicht aus ihren laufenden Stripfing-Verträgen ausgetreten.

Das hängt mit den persönlichen Situationen der Spieler zusammen, die entweder dadurch ihre Rot-Weiß-Rot-Card verlieren würden oder im Sommer aus der Arbeitslosigkeit gekommen sind und noch nicht lange genug in einem Beschäftigungsverhältnis sind, um künftig Arbeitslosen-Geld beantragen zu können.

Der SV Stripfing ist im Sommer 2023 in die zweithöchste Spielklasse aufgestiegen.