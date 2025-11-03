Zauberfußball wird bei Rapid gar nicht gefordert

Mit dem dritten Sieg in Folge hat der SK Rapid seine Ergebniskrise vorerst überwunden. Das 2:1 über den SK Sturm Graz tat auch deswegen gut, weil er gegen den amtierenden Meister gelang - mit einem Comeback.

Abseits jener Statistiken, die in die Tabelle Einzug halten, hatte das Spiel seine Facetten. Spielerisch blieben die Hütteldorfer vieles schuldig, besonders in der ersten Hälfte liefen die Grün-Weißen oft nach.

Das änderte sich mit dem Ausgleich, für den eine Standardsituation notwendig wurde. Erst danach zeigte sich seit langem wieder, dass spielerisch mehr im Kader stecken würde, als in den letzten zwei Monaten meist gezeigt wurde.

"Wir wussten, dass wir die einfachen Dinge machen müssen. Die Basics. Wenn wir die gut machen, sieht man, dass wir eine gute Mannschaft, Kampfgeist und Teamspirit haben", war Ercan Kara gelöst.

Auch Matthias Seidl unterstrich: "Wir müssen es einfach nur zeigen."

Schwer zu erklären

Warum es dafür erst einen Freistoß-Hammer brauchte, um den Knoten zu lösen? Schwere Frage, auf deren Stellung durch LAOLA1 Peter Stöger erst einmal ratlos schnaufte.

"Es ist manchmal nicht einfach zu erklären. Manchmal gibt so etwas der Mannschaft den Glauben zurück."

Davor fehlte viel, um den Rapid-Trainer zufrieden zu stimmen. "In den Situationen, in denen wir uns lösen hätten können, haben wir keine optimalen Entscheidungen getroffen. Und in den Zweikämpfen waren wir ziemlich unterlegen. Das war uns zu wenig."

In der Halbzeit angesprochen und durch den Ausgleich angestoßen, war die letzte halbe Stunde ein ganz anderes Gesicht zu sehen: "Die Bereitschaft, das, was wir als Basics besprechen, war dann einfach mehr zu sehen. Und das ist auch, was die Fans goutieren."

Es müsse nicht alles funktionieren, "aber sie müssen bereit sein, alles zu machen, was wir uns vorstellen", unterstrich Stöger.

Verlieren erlaubt

Dass dann einzelne Spieler in Schlüsselsituationen vorangehen und Verantwortung übernehmen - wie eben Matthias Seidl beim Freistoß, oder später auch Nenad Cvetkovic beim Siegtreffer - sei stellvertretend für den Charakter, der in der Mannschaft stecken kann: Voranzugehen, auch wenn es nicht laufe, könne solche Unterschiede machen.

Nämlich den Unterschied zwischen einer Rapid, wie sie zu Saisonbeginn auftrat - oder jener, wie sie fünf Niederlagen in Folge einstecken musste.