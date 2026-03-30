Für den Klimaschutz! "Vienna Climate Run" im Prater

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht Österreichs größter Klimaschutzlauf in die zweite Runde.

Am Samstag, dem 26. September 2026 wird die Prater Hauptallee in Wien erneut zur Laufstrecke für alle, die Bewegung, Spaß und Sport mit einem Beitrag zum Klimaschutz verbinden möchten.

Die Anmeldung für den diesjährigen Lauf ist über die Website www.viennaclimaterun.at bereits möglich.

Mit viel Energie und Leidenschaft für den Klimaschutz

Natürlich herrscht nach der erfolgreichen ersten Ausgabe im Vorjahr eine große Vorfreude vor dem diesjährigen Vienna Climate Run.

"Wir haben gesehen, wie viel Energie entsteht, wenn Menschen gemeinsam laufen und damit ein Zeichen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt setzen", so Stephan Neuberger, der Erfinder und Initiator der Veranstaltung.

"Das anhaltende Momentum und die Begeisterung der Climate Run-Community ist für uns eine große Motivation, den Lauf weiterzuentwickeln. Umso mehr freut es uns, dass sich heuer neben UNIQA und Windkraft Simonsfeld auch neue, starke Partner wie Erste Bank, PORR, Omni Biotic und Orbyz World dem Projekt anschließen und unsere Idee unterstützen", fügt Neuberger hinzu.

Nach der letztjährigen Premiere sollen noch mehr Menschen dafür begeistert werden, die sportliche Aktivität mit einem konkreten Beitrag zum Klimaschutz zu verbinden und ein weiteres Stück österreichischer Klimageschichte schreiben.

Jede Runde zählt für den Klimaschutz

Auch 2026 richtet sich der Vienna Climate Run wieder an ein breites Publikum: Einzelstarterinnen und -starter, Familien, Unternehmensteams sowie Schulen und Vereine können teilnehmen. Gelaufen werden kann einerseits live entlang der Prater Hauptallee auf einem 1,5 Kilometer langen Rundkurs.

Innerhalb von 50 bis 150 Minuten, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so viele Runden absolvieren, wie sie möchten. Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Quadratmeter wertvolle Waldfläche in Österreich oder echter Regenwald in Costa Rica geschützt. Außerdem werden die Startgelder verwendet, um ein soziales Klimaschutzprojekt der Caritas im Südsudan zu unterstützen.

Auch eine virtuelle (ortsunabhängige) Teilnahme mit Schul-Schwerpunkt ist möglich. Damit soll Klimaschutz auf einfache und positive Weise erlebbar werden.

Vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie

Neben dem Lauf selbst erwartet Besucherinnen und Besucher erneut ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Kinderanimationen, DJ, nachhaltigen Preisen sowie Info-Ständen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit.