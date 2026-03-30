Joel Schwärzler zieht beim ATP-250er in Bukarest in die zweite Qualifikationsrunde ein.

In der rumänischen Hauptstadt ringt der Vorarlberger den Lokalmatadoren Stefan Horia Haita (ATP-1383.) in drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 7:6(0) nieder und kämpft am Dienstag um den Einzug ins Hauptfeld.

Nach einem recht souveränen ersten Satz bereitet der Rumäne der großen ÖTV-Tennishoffnung im zweiten Satz einige Probleme. Schwärzler muss auch mit 3:6 den Satzausgleich hinnehmen.

Hart umkämpfte Partie mit besserem Ende für Schwärzler

Der dritte Satz ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beim Stand von 3:3 muss Schwärzler durch ein Break einen Rückschlag verdauen.

Mit dem Rücken zur Wand gelingt dem Vorarlberger daraufhin beim Stand von 4:5 noch das wichtige Rebreak zum 5:5.

Nachdem er seinen eigenen Aufschlag durchbringt, lässt Schwärzler als Rückschläger fünf Matchbälle aus. Es folgt ein entscheidendes Tiebreak, indem er sich letztlich klar mit 7:0 durchsetzt.

Nun muss Schwärzler noch den Spanier Daniel Merida (ATP-136.) für den Einzug in die Hauptrunde bezwingen. Das Duell sollte am Montag-Nachmittag über die Bühne gehen. Aufgrund des Regens wurde das Spiel auf Dienstag verschoben.

Für Jurij Rodionov endete das Abenteuer in der rumänischen Hauptstadt in der letzten Quali-Runde.

Der Artikel wurde um 18:35 Uhr mit der Verschiebung des Schwärzler-Spiels aktualisiert.