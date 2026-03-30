Langstreckenläufer Albert Korir wurde von der Athletics Integrity Unit (AIU) wegen Dopings für fünf Jahre gesperrt.

Der Kenianer gab im Oktober 2025 drei Proben ab (jeweils Out-of-Competition). In allen drei Proben konnte die Blutdoping-Substanz CERA nachgewiesen werden.

Ursprünglich sah die AIU eine sechsjährige Sperre vor. Da der 32-Jährige den Doping-Verstoß frühzeitig eingestand, wurde die Sperre um ein Jahr reduziert und ist nun bis zum 7. Jänner 2031 aufrecht.

Zudem wird Korir rückwirkend ab dem 3. Oktober 2025 von allen Bewerben disqualifiziert. Damit verliert er seinen dritten Platz beim letztjährigen New-York-Marathon. Im Jahr 2021 gewann er beim Lauf-Event im "Big Apple". 2017 lief Korir beim Vienna City Marathon als Sieger über die Linie.