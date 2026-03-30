Jurij Rodionov schafft nach einem Kraftakt die erste Qualifikationsrunde beim ATP-250-Turnier in Bukarest.

Der 26-Jährige bezwingt den Briten George Loffhagen (ATP-236.) mit 4:6, 7:6(5) und 6:2.

Im ersten Satz gelingt dem 26-Jährigen zwar ein recht frühes Break. Doch sein britischer Kontrahent kommt zurück, breakt Rodionov doppelt und serviert zum 6:4-Satzgewinn aus.

Rodionov behält die Nerven und belohnt sich

Der zweite Satz beginnt für Rodionov zudem denkbar schlecht, er muss seinen Aufschlag direkt erneut abgeben. Mit zwei Games in Folge kann Rodionov aber sofort zurückschlagen und auf 2:1 stellen.

Daraufhin halten beide Spieler ihre Aufschläge. Es geht in das Tiebreak, welches Rodionov für sich entschieden kann und es somit in den entscheidenden dritten Satz geht.

In diesem stellt das ÖTV-Ass früh auf 3:1 und lässt den Briten daraufhin nicht mehr herankommen. Mit 6:2 gewinnt er den Satz und qualifiziert sich somit für die zweite Qualifikationsrunde. Dabei trifft er nun auf den Georgier Nikoloz Basilashvili (ATP-134.).