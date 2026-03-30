Bitter! Rodionov verpasst das Hauptfeld in Bukarest

Jurij Rodionov verpasst den Einzug in den Hauptbewerb beim ATP-250er in Bukarest.

Nach seinem Dreisatz-Sieg in der ersten Qualifikationsrunde unterliegt er dem Georgier Nikoloz Basilashvili (ATP-129.) in der zweiten Quali-Runde in drei Sätzen mit 4:6, 6:0, 3:6.

Im ersten Satz muss sich der 26-Jährige noch knapp mit 4:6 geschlagen geben, ehe er sich klar verbessert. Rodionov erzwingt mit einem glatten 6:0-Satzerfolg einen entscheidenden Finalsatz.

Rodionov verpasst ein Comeback im dritten Satz

In diesem schlägt sich das ÖTV-Ass ebenfalls wacker, muss beim Stand von 2:2 aber seinen Aufschlag abgeben und liegt prompt mit 2:4 zurück.

Davon erholt er sich nicht mehr und kassiert ein weiteres Break zum 3:6.

Rodionov verpasst somit das Hauptfeld in Bukarest. Mit Joel Schwärzler mischt aber noch ein zweiter ÖTV-Spieler in der finalen Quali-Runde im Kampf um das Hauptfeld mit.