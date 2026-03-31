Hier findet die Super Bowl 2029 statt

Die NFL hat die Super Bowl zum zweiten Mal nach Las Vegas vergeben. Das teilte die National Football League nach einer Abstimmung durch die Team-Besitzer mit.

Super Bowl LXIII soll im Februar 2029 im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders ausgetragen werden. Die Arena hat eine Kapazität von rund 65.000 Sitzplätzen. Zuletzt war Las Vegas im Jahr 2024 Gastgeber, als die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers gewannen.

Die Super Bowl zum Ende der kommenden Saison findet im SoFi Stadium im Großraum Los Angeles an der Westküste statt. Danach geht es 2028 in den Süden nach Atlanta ins Mercedes-Benz Stadium.

Zuletzt hatten die Seattle Seahawks im Levi's Stadium der San Francisco 49ers den Super Bowl gegen die New England Patriots gewonnen.