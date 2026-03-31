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Erfolgreiches Comeback: Bontus steht drei Mal am Stockerl

In drei der vier Wettfahrten schafft es der Olympiasieger an seinem Comeback-Tag unter die Top drei.

Erfolgreiches Comeback: Bontus steht drei Mal am Stockerl Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Formula Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat seinen Comeback-Tag bei der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca auf Rang vier beendet, in drei von vier Wettfahrten kam er auf das Podest.

Neben zwei zweiten Plätzen und einem dritten Rang ist Platz 15 derzeit sein Streichresultat. Am Mittwoch folgen zum Abschluss der Qualifikation vier weitere Wettfahrten. Neben dem Niederösterreicher liegen die beiden österreichischen Nacra-17-Duos in den Top Ten.

"Comeback ist gelungen"

"Das Renn-Comeback ist gelungen. Ich habe mega Spaß gehabt - das ist für mich das Wichtigste", sagt Bontus, der im April 2025 einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

"Man hat sehr taktisch und mit offenen Augen fahren müssen, da der Wind vom Land kommend sehr herausfordernd war." Er habe aber gezeigt, dass in ihm noch immer der Rennfahrer stecke. "Ich kann den Speed der Top-Konkurrenten definitiv matchen."

Auch in den anderen Klassen wird am Mittwoch die Qualifikation abgeschlossen. Im Nacra 17 fahren Lukas Haberl und Clara Stamminger zwei dritte Plätze und einen vierten Rang ein und verbessern sich dadurch vom 14. auf den achten Platz. "Es war ein geiler Tag. Wir haben einen guten Speed gehabt, wir haben gute Entscheidungen getroffen", berichtet Steuermann Haberl.

Laura Farese/Matthäus Zöchling rangieren auf Position zehn, sehen den Tag aber als durchwachsen an. Es gelte nun, noch einmal Momentum für die Goldflotte aufzubauen, sagt Steuerfrau Farese.

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