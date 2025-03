Der Freiwasserschwimmer Jan Hercog hat unter seine Karriere einen Schlussstrich gezogen.

Der gebürtige Steirer, in der Weltrangliste auf Rang 17, schaffte bei der WM 2022 in Budapest als Neunter das bisher einzige WM-Top-Ten-Ergebnis des OSV im Open Water. Bei den Sommerspielen in Paris wurde er 21. "Olympia war auch immer mein großes Ziel. Dass ich das tatsächlich erreicht habe, erfüllt mich schon mit großem Stolz", sagte der 27-Jährige.

Er könne sich aber nicht vorstellen, einen weiteren Olympiazyklus anzuhängen. "Daher ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören. Schon bei den Spielen in Paris war der Gedanke an den Rücktritt groß."

Die Zukunft heißt Universität Heidelberg und die akademische Ausbildung zum Physiotherapeuten. "Als Sport-Physio denke ich, hat man viele Möglichkeiten. Wer weiß. Am Ende komme ich vielleicht auch als Physio in den OSV zurück und kann die neuen Jungen unterstützen. Medizinisch und sportlich mit meiner Erfahrung."