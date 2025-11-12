NEWS

Olympiasiegerin Vadlau unterzieht sich Knie-OP - EM kein Thema

Nach einer im August erlittenen Verletzung muss sich die Olympiasiegerin einer erneuten OP unterziehen. Der Zeitpunkt ihres Comebacks ist vorerst noch offen.

Olympiasiegerin Vadlau unterzieht sich Knie-OP - EM kein Thema Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Olympiasiegerin Lara Vadlau unterzieht sich nach einer Ende August erlittenen schweren Knieverletzung einem weiteren Eingriff.

Am Donnerstag erfolgt bei der Paris-Siegerin in der 470er-Klasse eine Operation am rechten Knie, bei der in einem vorherigen Eingriff entnommene Knorpelzellen wieder eingesetzt werden.

EM wohl kein Thema

Die EM im kommenden April werden Vadlau und ihr Vorschoter Niklas Haberl aller Voraussicht nach versäumen.

Gemäß einer Mitteilung des Segelverbandes vom Mittwoch wird erst einige Tage nach dem Eingriff eine Einschätzung über den weiteren Heilungsprozess und die Comeback-Pläne möglich sein.

Vadlau bezog sich auf Kniespezialist Jürgen Mandl, der von einer Ausfalldauer von sechs bis sieben Monaten ausgeht.

Rückschlag in Olympia-Kampagne 2028

"Der Knorpel muss erst einmal einwachsen. Das heißt, es wird ein langwieriger Prozess werden, aber ich werde natürlich alles daransetzen, dass es so schnell wie möglich funktioniert. Ein 'come back stronger' ist das oberste Ziel", sagte die Kärntnerin.

Für die laufende Olympia-Kampagne für Los Angeles 2028 sei die Verletzung natürlich ein Rückschlag. Die mit Haberl erzielten Fortschritte seien nun wieder "gegen Null gerasselt".

Krafttraining als Auslöser

Die Verletzung zog sich Vadlau während eines Trainingslagers in Polen bei einer Krafteinheit zu. Bei einem Sprung knickte das Knie weg. Vadlau sprach von einem "ziemlichen Soundeffekt. Ich habe gedacht, der Boden ist gebrochen. Dabei war es mein Knie".

Nach der sofortigen Rückreise nach Villach wurde ein Schaden am rechten Meniskus festgestellt, es folgte ein erfolgreich durchgeführter operativer Eingriff in Graz. Die entnommenen Knorpelzellen wurden in Linz mit Stammzellen angezüchtet.

Im Zuge der neuerlichen Operation wird bei Vadlau jetzt auch das vordere Kreuzband im rechten Knie repariert. Auch der Meniskus wird laut Vadlau gerichtet.

Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten

Michael Jordan
Michael Schumacher

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

Romano Schmid: Auf Augenhöhe mit Deutschlands Besten

Deutsche Bundesliga
Erdbeben im ÖFB-Camp

Erdbeben im ÖFB-Camp

ÖFB-Team
2
Scheiblehner lockt wohl Ex-ÖFB-Nationalspieler in die Schweiz

Scheiblehner lockt wohl Ex-ÖFB-Nationalspieler in die Schweiz

International
8
Tennis-Star wird Mama!

Tennis-Star wird Mama!

Tennis - WTA
Vienna trennt sich von Andreas Ivanschitz

Vienna trennt sich von Andreas Ivanschitz

2. Liga
24
Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Ski Alpin
2
Liverpool-Star lehnt Gattuso-Nominierung für Italien ab

Liverpool-Star lehnt Gattuso-Nominierung für Italien ab

FIFA WM
3
Kommentare

Kommentare

Polen Segeln Lara Vadlau Laufen