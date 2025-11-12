NEWS

Erdbeben im ÖFB-Camp

In Zypern bebte am Mittwochvormittag die Erde. Die Erschütterung war "leicht, jedoch deutlich spürbar".

Erdbeben im ÖFB-Camp Foto: © GEPA
Das Camp des ÖFB-Teams auf Zypern wurde "erschüttert" - im wahrsten Sinne des Wortes.

Um circa 10:35 Uhr bebte übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund drei Kilometer von der Stadt Geroskipou (Bezirk Paphos) entfernt die Erde. Das Erdbeben erreichte eine Stärke von 5.7 auf der Richter-Skala.

Ausgerechnet in jener Gegend, wo sich das A-Nationalteam aktuell auf das WM-Qualifikationsduell mit Zypern vorbereitet (Samstag ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>), hatte das Erdbeben sein Epizentrum.

LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl, der das ÖFB-Team in Zypern begleitet, beschreibt das Beben als "leicht, aber doch deutlich spürbar". Auch in den Zimmern soll es "gewackelt" haben. Wie Spieler und Betreuer das Beben wahrgenommen haben, ist noch nicht bekannt.

Medienberichten zufolge soll das Beben in sämtlichen umliegenden Städten durch "leichtes Bodenschütteln" und "mäßige Erschütterungen" zu bemerken gewesen sein.

