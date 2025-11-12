Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

24 Monate ist es her, dass Speedspezialistin Vanessa Nußbaumer im Training in Colorado schwer zu Sturz kam.

Nach einem schwierigen Weg zurück sieht sie ihrem Renncomeback nun positiv entgegen.

Zwei Saisonen musste die 27-Jährige auf Rennen verzichten. Die Entscheidung betitelt sie gegenüber der Kronen Zeitung als "keine einfache", ergänzt jedoch auch, dass es die richtige gewesen sei.

Trümmerbruch des Schien- und Wadenbeins

Am 23. November 2023 kam die ÖSV-Athletin beim Abfahrtstraining in Copper Mountain nach einem Sprung zu Sturz. Dabei zog sie sich einen Trümmerbruch des Schien- und Wadenbeins zu.

Im Dezember 2024 folgte ein erster Comeback-Versuch im Trainings für die Europacupabfahrt in St. Moritz.

"Die Ärzte hatten mir gesagt, dass es schwierig wird, da der Knochen so oft gebrochen war und die Bruchstelle einfach noch zu empfindlich war“, so die Bregenzerwälderin.

Nußbaumer brach daraufhin das Training ab und unterzog sich im Privatsanatorium Hochrum einer Entfernung des Marknagels.

"Fühle mich inzwischen sehr wohl"

Zwei Monate später wagte die Speedathletin erneut den Versuch zurück auf Skier. Dieser glückte.

Die B-Kaderläuferin ist aktuell mit der Europacup-Gruppe voll im Training. "Ich fühle mich inzwischen sehr wohl und das verletzte Bein hat in den letzten Monaten auch gut funktioniert“, resümiert die Rennläuferin.

Sie ergänzt: "Der Plan ist jetzt einmal der, dass ich im Europacup und vielleicht auch bei der einen oder Weltcup-Quali an den Start gehen darf. Das Ziel ist es auf jeden Fall so rasch wie möglich wieder zurück in den Weltcup zu kommen.“