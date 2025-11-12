Sportdirektor Andreas Ivanschitz und der First Vienna FC beenden ihre Zusammenarbeit. Das geben die Wiener am Mittwoch bekannt.

Auch Chefscout Stefan Manzana Marin wird von seinen Aufgaben entbunden. "Der Verlauf dieser Herbstsaison und eine ehrliche Analyse, die auch die Aufarbeitung interner Fehler inkludierte, haben dazu geführt, dass wir die Zusammenarbeit mit Andreas Ivanschitz, beendet haben. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen", so Vienna-Präsident Kurt Svoboda.

Ivanschitz heuerte 2020 als Nachwuchskoordinator bei der Vienna an. Nach dem Abgang von Markus Katzer zum SK Rapid wurde er im Jänner 2023 zum Sportdirektor befördert.

Die Döblinger sind mit Aufstiegsambitionen in die Zweitliga-Saison gestartet, belegen aktuell jedoch nur den neunten Platz.