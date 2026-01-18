NEWS

ÖHV-Frauen gewinnen in Prag Hallen-EM-Bronze

Die Österreicherinnen gewinnen ein dramtatisches Spiel um Platz drei.

ÖHV-Frauen gewinnen in Prag Hallen-EM-Bronze Foto: © getty
Textquelle: © APA
Österreichs Frauen-Team hat bei der Hallen-Hockey-EM in Prag die Bronzemedaille gewonnen.

Das Team von Trainer Christian Hoffmann setzte sich am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen Spanien mit 3:2 (2:1) durch. Die Treffer für die ÖHV-Auswahl erzielten Johanna Buchleitner (3., 18.) und kurz vor dem Abpfiff Laura Kern (40.).

