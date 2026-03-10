Für Co-Trainer-Job in der 2. Liga: Michael Wimmer verlässt Jahn

Michael Wimmer sorgt für einen durchaus überraschenden Wechsel. Der Ex-Austria-Coach verlässt den Drittligisten Jahn Regensburg und übernimmt den Co-Trainer-Posten unter Tim Walter beim Vorletzten der 2. Deutschen Bundesliga Holstein Kiel.

"Wir kennen uns aus meiner Zeit beim VfB Stuttgart und ich schätze seine akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz und bei der Gegneranalyse. Daher bin ich sehr froh, ihn neben Dirk und Julian an meiner Seite zu haben, um uns bei der täglichen Arbeit zu unterstützen und die Mannschaft bestmöglich auf den Saisonendspurt vorzubereiten", so Cheftrainer Tim Walter.

Wimmer kam mehrmals mit Wechselwunsch

Regensburg verlässt er auf eigenen Wunsch, der Klub ist 14. in der 3. Liga.

"Michael Wimmer ist im Laufe der Rückrunde wiederholt mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Der SSV Jahn hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst", so Geschäftsführer Philipp Hausner.

Der Ex-Austria-Coach meint: "Ich hatte hier beim SSV eine intensive, herausfordernde und auch ganz besondere Zeit. Ich bin stolz und dankbar zugleich, dass wir uns nach der schwierigen Phase zu Saisonbeginn erfolgreich stabilisieren konnten und zuletzt wichtige Punkte geholt haben."