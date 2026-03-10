Neuer Job für Ex-GAK-Coach Rene Poms!

Neue Aufgabe für Rene Poms!

Der Österreicher wechselt zu GKS Tychy in die zweite polnische Liga und unterschreibt dort bis Saisonende.

Für zwei Jahre arbeitete bereits der 50-Jährige in Polen als Co-Trainer von Nenad Bjelica bei Lech Pozen.

Nachfolger eines Ex-BVB-Stars

Seit seinem Aus beim GAK im März 2025 war der Ex-Osijek-Coach vereinslos. Tychy ist Letzter in der polnischen zweiten Liga. Dem Klub fehlen sechs Punkte auf das rettende Ufer.

Mit Ex-BVB-Star Lukasz Piszczek hat Poms einen prominenten Vorgänger. Dieser war gerade einmal acht Spiele im Amt, holte zwei Punkte.