NEWS

Neuer Job für Ex-GAK-Coach Rene Poms!

Rene Poms wechselt in die zweite Liga Polens, dort ist Abstiegskampf angesagt. Er folgt einem Ex-BVB-Star nach.

Neuer Job für Ex-GAK-Coach Rene Poms! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Neue Aufgabe für Rene Poms!

Der Österreicher wechselt zu GKS Tychy in die zweite polnische Liga und unterschreibt dort bis Saisonende.

Für zwei Jahre arbeitete bereits der 50-Jährige in Polen als Co-Trainer von Nenad Bjelica bei Lech Pozen.

Nachfolger eines Ex-BVB-Stars

Seit seinem Aus beim GAK im März 2025 war der Ex-Osijek-Coach vereinslos. Tychy ist Letzter in der polnischen zweiten Liga. Dem Klub fehlen sechs Punkte auf das rettende Ufer.

Mit Ex-BVB-Star Lukasz Piszczek hat Poms einen prominenten Vorgänger. Dieser war gerade einmal acht Spiele im Amt, holte zwei Punkte.

Mehr zum Thema

Für Co-Trainer-Job in der 2. Liga: Michael Wimmer verlässt Jahn

Für Co-Trainer-Job in der 2. Liga: Michael Wimmer verlässt Jahn

International
1
VAR-Sabotage! Münster-Fans zogen Stecker

VAR-Sabotage! Münster-Fans zogen Stecker

International
2
Bericht: Xabi Alonso unterschreibt bei Ex-Klub

Bericht: Xabi Alonso unterschreibt bei Ex-Klub

Premier League
4
Ex-Barca-Star könnte Real Madrid übernehmen

Ex-Barca-Star könnte Real Madrid übernehmen

Serie A
3
Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Deutsche Bundesliga
1
Schröder an ÖFB-Teamspieler dran

Schröder an ÖFB-Teamspieler dran

Deutsche Bundesliga
5
Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Serie A

Kommentare

Fußball Fußball International Rene Poms GKS Tychy Ekstraklasa