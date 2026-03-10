NEWS
Neuer Job für Ex-GAK-Coach Rene Poms!
Rene Poms wechselt in die zweite Liga Polens, dort ist Abstiegskampf angesagt. Er folgt einem Ex-BVB-Star nach.
Neue Aufgabe für Rene Poms!
Der Österreicher wechselt zu GKS Tychy in die zweite polnische Liga und unterschreibt dort bis Saisonende.
Für zwei Jahre arbeitete bereits der 50-Jährige in Polen als Co-Trainer von Nenad Bjelica bei Lech Pozen.
Nachfolger eines Ex-BVB-Stars
Seit seinem Aus beim GAK im März 2025 war der Ex-Osijek-Coach vereinslos. Tychy ist Letzter in der polnischen zweiten Liga. Dem Klub fehlen sechs Punkte auf das rettende Ufer.
Mit Ex-BVB-Star Lukasz Piszczek hat Poms einen prominenten Vorgänger. Dieser war gerade einmal acht Spiele im Amt, holte zwei Punkte.