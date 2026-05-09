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Wings for Life Run 2026 in Wien: Die Straßensperren

Am Sonntag (10.5.) findet der Wings for Life World Run in Wien statt. Hier findest du alle Infos zu Straßensperren und Tipps für eine stressfreie Fahrt durch Wien.

Wings for Life Run 2026 in Wien: Die Straßensperren Foto: © Philip Platzer for Wings for Life World Run
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag steht Wien ganz im Zeichen des Mottos "Laufen für die, die es nicht können“.

Aufgrund des Wings for Life World Run kommt es daher im Stadtgebiet ab Mittag zu zahlreichen Straßensperren.

Da heuer etwa 13.500 Teilnehmer an den Start gehen und die Route aufgrund der Eröffnungsveranstaltung des Eurovision Song Contests am Rathausplatz angepasst wurde, kommt es in weiten Teilen Wiens zu Einschränkungen.

Besonders wichtig für alle Autofahrer: Unabhängig vom Laufevent ist der Ring zwischen Oper und Schottentor wegen des Song Contests von 12:00 Uhr bis nach Mitternacht komplett gesperrt.

Übersicht der wichtigsten Straßensperren für den 10. Mai 2026:

Bereich

Betroffene Straßenzüge

Sperrzeit (Richtwerte)

Schönbrunn / Hietzing

Hadikgasse, Hietzinger Kai, Hietzinger Hauptstraße

10:00 – 14:30 Uhr

Wienzeile / Meidling

Linke Wienzeile, Schloßallee, Grünbergstraße

12:30 – 14:30 Uhr

Naschmarkt / Oper

Linke Wienzeile, Getreidemarkt, Operngasse

12:00 – 15:15 Uhr

Ring & Innenstadt

Gesamter Ring, Babenbergerstraße, Museumstraße

12:00 – 15:15 Uhr

Alsergrund

Währinger Straße, Liechtensteinstraße, Alserbachstraße

13:00 – 15:15 Uhr

Donaukanal / Kai

Roßauer Lände, Franz-Josefs-Kai, Schwedenplatz

12:30 – 15:15 Uhr

Landstraße / Prater

Weißgerber Lände, Erdberger Lände, Stadionallee, Hauptallee

13:15 – 15:15 Uhr

Leopoldstadt / Donaustadt

Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramer Straße

13:30 – 15:30 Uhr

Donauinsel / Alte Donau

Arbeiterstrandbadstraße, Am Rollerdamm

13:45 – 16:00 Uhr

Hier alle Sperren im Detail>>>

Wichtige Verkehrshinweise

  • Frühe Sperren: Im Bereich Schönbrunn und Hietzing treten die ersten Sperren bereits ab 10:00 Uhr in Kraft.

  • Ring-Sperre: Der Ring ist zwischen Oper und Schottentor aufgrund des Song Contests bereits ab 12:00 Uhr und bis nach Mitternacht gesperrt.

  • Schwarzenbergplatz: Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es hier schon früher zu Sperrungen kommen.

  • Flughafen: Die Anreise zum Flughafen Wien-Schwechat über die Stadtautobahnen ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.

Empfehlung: Nutze die Wiener Linien, um Verzögerungen zu vermeiden. Oder weiche großräumig über die Stadtautobahnen aus.

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