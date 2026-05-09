Wings for Life Run 2026 in Wien: Die Straßensperren

Bereich
Betroffene Straßenzüge
Sperrzeit (Richtwerte)
Schönbrunn / Hietzing
Hadikgasse, Hietzinger Kai, Hietzinger Hauptstraße
10:00 – 14:30 Uhr
Wienzeile / Meidling
Linke Wienzeile, Schloßallee, Grünbergstraße
12:30 – 14:30 Uhr
Naschmarkt / Oper
Linke Wienzeile, Getreidemarkt, Operngasse
12:00 – 15:15 Uhr
Ring & Innenstadt
Gesamter Ring, Babenbergerstraße, Museumstraße
12:00 – 15:15 Uhr
Alsergrund
Währinger Straße, Liechtensteinstraße, Alserbachstraße
13:00 – 15:15 Uhr
Donaukanal / Kai
Roßauer Lände, Franz-Josefs-Kai, Schwedenplatz
12:30 – 15:15 Uhr
Landstraße / Prater
Weißgerber Lände, Erdberger Lände, Stadionallee, Hauptallee
13:15 – 15:15 Uhr
Leopoldstadt / Donaustadt
Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramer Straße
13:30 – 15:30 Uhr
Donauinsel / Alte Donau
Arbeiterstrandbadstraße, Am Rollerdamm
13:45 – 16:00 Uhr
Hier alle Sperren im Detail>>>
Wichtige Verkehrshinweise
Frühe Sperren: Im Bereich Schönbrunn und Hietzing treten die ersten Sperren bereits ab 10:00 Uhr in Kraft.
Ring-Sperre: Der Ring ist zwischen Oper und Schottentor aufgrund des Song Contests bereits ab 12:00 Uhr und bis nach Mitternacht gesperrt.
Schwarzenbergplatz: Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es hier schon früher zu Sperrungen kommen.
Flughafen: Die Anreise zum Flughafen Wien-Schwechat über die Stadtautobahnen ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.
Empfehlung: Nutze die Wiener Linien, um Verzögerungen zu vermeiden. Oder weiche großräumig über die Stadtautobahnen aus.