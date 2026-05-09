Wings for Life Run 2026 in Wien: Die Straßensperren

Am Sonntag steht Wien ganz im Zeichen des Mottos "Laufen für die, die es nicht können“.

Aufgrund des Wings for Life World Run kommt es daher im Stadtgebiet ab Mittag zu zahlreichen Straßensperren.

Da heuer etwa 13.500 Teilnehmer an den Start gehen und die Route aufgrund der Eröffnungsveranstaltung des Eurovision Song Contests am Rathausplatz angepasst wurde, kommt es in weiten Teilen Wiens zu Einschränkungen.

Besonders wichtig für alle Autofahrer: Unabhängig vom Laufevent ist der Ring zwischen Oper und Schottentor wegen des Song Contests von 12:00 Uhr bis nach Mitternacht komplett gesperrt.

Übersicht der wichtigsten Straßensperren für den 10. Mai 2026: