Luke Humphries meistert die Auftakthürde bei der Darts WM 2026!

Der Engländer bezwingt seinen Landsmann Ted Evetts mit einem 3:1-Auftakterfolg. Dabei muss Humphries nach einer äußerst dominanten Anfangsphase etwas zittern.

Zunächst agiert der Champion von 2024 dominant und erarbeitet sich eine lockere 2:0-Satzführung. Daraufhin verliert "Cool Hand Luke" aber im dritten Set die Kontrolle und muss im Gegensatz zum Darts-Superstar Luke Littler einen Satz in der erste Runde abgeben.

Davon lässt sich Humphries aber nicht irritieren und holt sich den vierten Set zum Auftakterfolg. Nun trifft der WM-Favorit auf einen absoluten asiatischen Darts-Star.

Darts-Legende Lim schreibt Geschichte

Für eine unfassbare Stimmung im Ally Pally sorgt Paul Lim. Die Darts-Legende aus Singapur glänzt nämlich mit einem 3:1-Auftakterfolg gegen Jeffrey de Graf (SWE).

Mit 71 Jahren ist der "Singpore Slinger" nicht nur der älteste Dartsspieler der Darts-WM, sondern auch der älteste Gewinner einer Partie der Historie. Lim fordert nun in der zweiten Runde keinen Geringeren als Luke Humphries heraus.

"Flying Scotsman" zittert sich in die zweite Runde

Bereits bei der Nachmittag-Session kommt es zu einem großen Auftritt eines zweifachen Champions. Gary Anderson (SCO) setzt sich mit einem mühevollen 3:2-Auftakterfolg gegen Adam Hunt (ENG) durch.

Der "Flying Scotsman" steht dabei nach der 1:0-Satzführung plötzlich mit 1:2 mit dem Rücken zur Wand. Letztlich rettet sich Anderson aber mit zwei 3:1-Sets in die zweite Runde der Darts-WM.