Littler, Luke Littler, Luke LIT
Labanauskas, Darius Labanauskas, Darius LAB
Endstand
3:0
3:2 , 3:2 , 3:1
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Auftakt der Darts-WM: Erstes Ausrufezeichen von Superstar Littler

Der 18-Jährige gewinnt sein Erstrunden-Match klar. Dafür gibt es im ersten Match des diesjährigen Turniers gleich eine Überraschung.

Auftakt der Darts-WM: Erstes Ausrufezeichen von Superstar Littler Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Titelverteidiger Luke Littler startet mit einem klaren Sieg in die World Darts Championship in London gestartet.

Am Auftakt-Abend wird der 18-jährige Engländer seiner Favoritenrolle gerecht. Ohne größere Probleme schlägt Littler den Litauer Darius Labanauskas 3:0. Labanauskas holt sich insgesamt fünf Legs, Littler neun. Mit einem Average von 101,54 (64% Doppel) setzt der Turnierfavorit das erste Ausrufezeichen.

Für Littler war es in dem auf 128 Teilnehmer ausgedehnten Feld der erste von sieben möglichen Siegen zur angestrebten Titelverteidigung.

Deutscher Überraschungs-Erfolg

Im ersten Match der diesjährigen Darts-WM gibt es auch schon die erste Überraschung. Arno Merk (D, 163. in der Weltrangliste) schlägt den Belgier Kim Huybrechts (53.) mit 3:1. Seine zwei letzten Sätze gewinnt der WM-Debütant Merk sogar mit je 3:0.

Außerdem erfüllt Ex-Weltmeister Michael Smith die Pflichtaufgabe gegen Lisa Ashton mit einem 3:0-Sieg.

In Runde zwei geht es für Youngster Littler im Alexandra Palace entweder gegen David Davies aus Wales oder Mario Vandenbogaerde aus Belgien. Littler gilt als klarer Titelfavorit für das Turnier, das bis zum 3. Jänner dauert.

Mensur Suljovic, der einzige österreichische Teilnehmer, startet am Montag (15.30) gegen david Cameron ins Turnier.

Kommentare

