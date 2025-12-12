Erste Überraschung bei Darts-WM

Am zweiten Tag der Darts-WM in London gibt es die erste große Überraschung.

Die Nummer 12 der Welt Ross Smith unterliegt dem Schweden Andreas Harrysson, der Nummer 114 der Welt mit 2:3. Dabei führt der Engländer bereits mit 2:0 und vergibt sechs Matchdarts.

Souverän weiter kommt dagegen der ehemalige Weltmeister Rob Cross (Großbritannien) - mit einem schnellen 3:0 über den Norweger Cor Dekker. Am 20. Dezember trifft er auf seinen Landsmann Ian White.

Van Veen mit Satzverlust weiter

Der Weltranglisten-17. zeigte gegen Dekker insgesamt eine souveräne Leistung und gewann sowohl den ersten als auch den dritten Satz ohne Legverlust. Nur im zweiten Durchgang geriet der 35-Jährige kurz ins Straucheln, behielt dank einer seiner beiden 180er im entscheidenden Moment jedoch die Nerven.



Nur kurz zittern muss die Nummer zehn der Welt Gian Van Veen. Der Niederländer besiegt den Spanier Reyes nach 2:0-Satzführung mit 3:1.