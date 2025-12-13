Das Ski-Wochenende im französischen Val d'Isere wird mit dem Slalom der Männer am Sonntag fortgesetzt (im LAOLA-1-Ticker ab 09:30 Uhr)!

Nach dem Schweizer Dreifachsieg im RTL wollen die ÖSV-Asse nun zurückschlagen.

Gstrein eröffnet den Slalom

Mit Fabio Gstrein eröffnet der erste von neun ÖSV-Läufern mit der ersten Startnummer den Slalom. Dem Tiroler folgt der Slalom-Weltmeister Loic Meillard (SUI). Danach kommt der Levi-Sieger Lucas Pinheiro Braathen (BRA/3).

Olympiasieger Clement Noel (FRA/6) und Henrik Kristoffersen (NOR/7) beenden die Topgruppe. Gurgl-Sensationssieger Paco Rassat (FRA) folgt mit Startnummer neun.

Neun ÖSV-Asse am Start

Manuel Feller (13) kommt als zweiter ÖSV-Läufer in der zweite Gruppe an den Start. Es folgen Dominik Raschner (19), Michael Matt (25), Johannes Strolz (26) und Marco Schwarz (28) in den Top-30.

Das ÖSV-Feld beschließen Adrian Pertl (35), Simon Rueland (44) und Joshua Sturm (46).