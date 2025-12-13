Der Super-G beim Schweizer WM-Ort von 2017 in St. Moritz sorgt für das Ende des ersten Ski Alpin-Wochenende der Speed-Frauen (>>> ab 10:45 Uhr im LAOLA 1-Ticker)

Dabei eröffnet Joana Hählen vor dem Heimpublikum den ersten Super-G der Saison. RTL-Spezialistin Alice Robinson (AUS/6) läutet die Topgruppe ein.

Spitzentrio folgt hintereinander

Drei der absoluten Topfavoritinnen folgen zwischen den Startnummern acht bis zehn. Sofia Goggia (ITA/8) und die beiden Abfahrts-Siegerinnen Emma Aicher (GER/9) und Lindsey Vonn (USA/10) nehmen das Rennen unmittelbar hintereinander in Angriff.

Rädler und Hütter in der Topgruppe

Kurz danach kommt Ariane Rädler mit Startnummer zwölf als erste von zehn ÖSV-Läuferinnen. Cornelia Hütter (15) beendet die Spitzengruppe.

Mirjam Puchner (18) peilt den dritten Top-5-Platz an diesem Wochenende an. Es folgen Christina Ager (20) und Nadine Fest (26). Magdalena Egger (27) will ihre starke Form nach dem Podium in der ersten Abfahrt unterstreichen.

Danach beenden Nina Ortlieb (32), Emily Schöpf (35), Lena Wechner (37), und RTL-Spezialistin Stephanie Brunner (57) das Feld der ÖSV-Frauen.