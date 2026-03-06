NEWS

UK Open: Zwei Österreicher vor Major-Premiere in 2026

Mit Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez starten zwei Österreicher ins erste große Turnier dieses Jahres.

An diesem Wochenende steigt das zweite Major dieser Darts-Saison.

Bei der UK Open sind nun auch zwei Österreicher dabei: Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez gehen beim "FA Cup of Darts" an den Start.

Rodriguez (102. in der Weltrangliste) steigt schon in der ersten Runde ein und trifft im deutschsprachigen Duell auf Michael Unterbuchner. In Runde drei startet das Turnier für Suljovic (55.), auch er trifft mit Lukas Wenig auf einen Deutschen.

Die Besonderheit des Turniers

Anders als bei allen anderen Majors der PDC gibt es bei den UK Open keine Setzliste. Jede Runde wird also neu ausgelost.

Insgesamt gibt es 160 Teilnehmer. Neben den 128 Tourcard-Besitzern konnten sich auch Amateur-Spieler qualifizieren. Die Top-32 der Welt, angeführt von Luke Littler, steigen erst in Runde vier ein.

Spiele der Österreicher:

Runde 1: Unterbuchner - Rodriguez (Freitag, ab 12.50)

Runde 3: Wenig - Suljovic (Freitag, ab 15.45)

