PDC Q-School: Österreich bekommt keinen neuen Darts-Profi

Auch im Jahr 2026 wird es lediglich zwei österreichische Dartspieler in der PDC geben.

Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez bleiben die einzigen beiden Österreicher mit einer Tourcard - das steht nach der Qualifiying School 2026 fest.

Bei der Q-School traten heuer über 900 Darter an, um sich für die nächsten zwei Jahre die heißbegehrte Tourcard zu sichern. Mit dieser ist man für zwei Jahre berechtigt, an allen Turnieren der Pro-Tour teilzunehmen.

51-jähriger Oberösterreicher am nächsten dran

Mit Rowby-John Rodriguez oder Patrick Tringler gab es im Vorhinein durchaus österreichische Anwärter auf die Tourcard. Beide schafften es aber nicht einmal in die Final Stage. Somit ist Rainer Sturm der einzige Österreicher, dem dies gelang.

Dem 51-jährigen Oberösterreicher (Platz 24, sieben Punkte) fehlten am Ende nur zwei Punkte für den Erhalt der Tourcard.