NEWS

PDC Q-School: Österreich bekommt keinen neuen Darts-Profi

Die Qualifying School für die Darts-Profitour lief aus österreichischer Sicht enttäuschend.

PDC Q-School: Österreich bekommt keinen neuen Darts-Profi Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auch im Jahr 2026 wird es lediglich zwei österreichische Dartspieler in der PDC geben.

Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez bleiben die einzigen beiden Österreicher mit einer Tourcard - das steht nach der Qualifiying School 2026 fest.

Bei der Q-School traten heuer über 900 Darter an, um sich für die nächsten zwei Jahre die heißbegehrte Tourcard zu sichern. Mit dieser ist man für zwei Jahre berechtigt, an allen Turnieren der Pro-Tour teilzunehmen.

51-jähriger Oberösterreicher am nächsten dran

Mit Rowby-John Rodriguez oder Patrick Tringler gab es im Vorhinein durchaus österreichische Anwärter auf die Tourcard. Beide schafften es aber nicht einmal in die Final Stage. Somit ist Rainer Sturm der einzige Österreicher, dem dies gelang.

Dem 51-jährigen Oberösterreicher (Platz 24, sieben Punkte) fehlten am Ende nur zwei Punkte für den Erhalt der Tourcard.

Mehr zum Thema

ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister

ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister

Mehr Sport
1
Spurs gewinnen NBA-Topspiel gegen Boston Celtics

Spurs gewinnen NBA-Topspiel gegen Boston Celtics

Basketball
Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Tennis - ATP
85-jähriges Warten zu Ende! Bears schaffen Mega-Comeback

85-jähriges Warten zu Ende! Bears schaffen Mega-Comeback

Football
6
Julia Grabher verpasst Hobart-Hauptbewerb

Julia Grabher verpasst Hobart-Hauptbewerb

Tennis - WTA
10
Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic

Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic

Tennis - ATP
1
Adelaide: Potapova verliert Quali-Duell, steht aber im Hauptfeld

Adelaide: Potapova verliert Quali-Duell, steht aber im Hauptfeld

Tennis - WTA
2
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts Rowby-John Rodriguez Patrick Tringler