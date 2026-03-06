NEWS

Florida: Sepp Straka zum Auftakt in Schlagdistanz

Österreichs Nummer eins im Golf spielt in Florida eine Par-Runde.

Sepp Straka liegt beim PGA-Signature-Turnier in Orlando/Florida nach der Auftaktrunde in Schlagdistanz zum Spitzenfeld.

Österreichs bester Golfer (Weltranglisten-13.) belegt beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational nach einer 72er-Par-Runde am Donnerstag (Ortszeit) mit fünf Birdies, zwei Bogeys und einem Triple-Bogey den 33. Platz.

Auf die Top Ten fehlen dem 32-Jährigen drei Schläge. In Führung liegt der US-Amerikaner Daniel Berger nach einer 63er-Runde mit neun Birdies.

Im Vorjahr hatte Straka in Bay Hill den fünften Platz belegt.

