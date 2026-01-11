ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer ist zum vierten Mal Europameister.

Im Finale gegen Polen gewann die Truppe von Coach Robin Rösch am Sonntag in Heidelberg im Penaltyschießen, nach regulärer Spielzeit war es 3:3 gestanden. Alle drei österreichischen Schützen trafen in der Entscheidung.

Bronze ging an Spanien, Platz vier an Deutschland. Die übrigen drei EM-Titel für Rot-Weiß-Rot hatte es 2010, 2018 und 2022 gegeben, es war die zehnte ÖHV-EM-Medaille.

Die Österreicher zeigten sich im Turnierverlauf als abgebrühtes Team. Neben knappen Siegen gegen Tschechien und Polen remisierten sie gegen die Türkei wie zum Abschluss der Gruppenphase gegen Portugal. Eine Niederlage hätte das Verpassen des Semifinales bedeutet.

So gewann man die Gruppe und vermied ein Duell mit dem Gastgeberteam Deutschland. Das unterlag im Semifinale Spanien und im Spiel um Bronze mit 5:6 gegen Spanien. Gegen die Iberer waren die Österreicher nach einem Remis erst im Penaltyschießen weitergekommen, und so war es auch im Endspiel.

Szymczk hält letzten Penalty entscheidend

In diesem fielen die ersten beiden Tore im zweiten 10-Minuten-Viertel, und zwar zum 2:0 für die Polen. Kurz vor der Halbzeit gelingt Fülöp Losonci der Anschlusstreffer, allerdings glückte den Polen nach Wiederbeginn in einem Konter das 3:1.

Mit einem Doppelschlag durch Sebastian Eitenberger und Losonci gleicht Rot-Weiß-Rot freilich aus, das letzte Viertel bleibt trotz Chancen auf beiden Seiten torlos. Während im Penaltyschießen Losonci, Nikolas Wellan und Eitenberger treffen, hält ÖHV-Goalie Mateusz Szymczyk den letzten polnischen Versuch, womit der Endstand offiziell 6:5 heißt.

"Die Freude ist natürlich riesengroß", meinte Rösch nach dem Nervenkrimi. "Eine tolle Energieleistung von der Mannschaft, die sich im Turnier von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Einfach toll."

Für Kapitän Losonci war der Ausgang "unglaublich". "Wir haben wieder bewiesen, dass wir wahrscheinlich den besten Penalty-Torhüter der Welt im Tor haben. Wir können alle drei unserer Penaltys treffen und am Ende stehen wir hier als Europameister."