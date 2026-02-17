Neue Regel: Alkohol-Verbot im österreichischen Darts

Alkohol und Darts: Eine Verbindung, die mittlerweile nicht mehr zeitgemäß erscheint.

Das erkennt nun auch der österreichische Darts-Verband (ÖDV). Wie der Verband bekanntgibt, gibt es künftig ein absolutes Alkoholverbot für alle Spielerinnen und Spieler.

Darauf einigten sich am vergangenen Freitag die Landesverbände und der ÖDV-Vorstand. Die Regelung gilt ab sofort für die Austrian Championship sowie die Austrian Masters. Ab der kommenden Saison 2027/28 wird das Alkoholverbot auch in der ÖDV-Bundesliga durchgesetzt.

Disqualifikation schon bei 0,1 Promille

Wie hart der Verband durchgreifen will, zeigt sich in den Details. Wird bei den Alkoholkontrollen ein Wert von über 0,0 Promille festgestellt, wird der betroffene Dartsspieler vom jeweiligen Bewerb disqualifiziert. Außerdem sei mit "weiteren disziplinarischen Konsequenzen zu rechnen".

Konkret ist der Konsum von Alkohol vor und während der Turniere verboten. "Wir freuen uns sehr, dass wir diesen längst überfälligen Schritt im Spitzensport in Österreich gehen können", wird ÖDV-Präsident Dietmar Schuhmann in der Mitteilung zitiert.

Der Präsident spricht von einer "mutigen Entscheidung", die allerdings wichtig sei, "um den Schritt vom Breiten- in den Spitzensport zu gehen".

