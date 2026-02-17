NEWS

Ex-Rapidler über Arnautovic: "Schade, dass er nicht jünger ist"

Branko Boskovic spielte einst für Roter Stern Belgrad und spricht über Marko Arnautovic und die Belgrader.

Ex-Rapidler über Arnautovic: "Schade, dass er nicht jünger ist" Foto: © GETTY
Für Roter Stern Belgrad geht es am Donnerstag in die Zwischenrunde der UEFA Europa League. Im Hinspiel wartet ein Auswärtsmatch bei Lille (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>> und bei CANAL+)

Mit an Bord wird auch ÖFB-Star Marko Arnautovic sein. Die Belgrader verpflichteten den Österreicher im Sommer nach seinem Vertragsende bei Inter Mailand.

Ex-Rapidler Branko Boskovic, der einst auch das Trikot der Serben trug, äußert sich jetzt zur aktuellen Situation bei Roter Stern. Gegenüber "Mozzartsport" lobt er den zurückgekehrten Cheftrainer Dejan Stankovic:

"Offen gesagt glaube ich, ist er genau das, was der Klub gebraucht hat. Er hat die Energie hineingebracht, die ein wenig gefehlt hat." Der neue Coach ist seit seinem Amtsantritt noch ungeschlagen.

Boskovic wünscht sich jüngeren Arnautovic

Auch zu Superstar Arnautovic hat Boskovic eine Meinung. "Offen gesagt, wünsche ich mir, dass er fünf Jahre jünger wäre. Er ist ein Topspieler mit unglaublicher Qualität und es ist schade, dass er nicht jünger ist."

Der 36-jährige Österreicher befindet sich im Spätherbst seiner Karriere. "Man hat nicht mehr diese Konstanz, mit der man dominieren kann wie mit Anfang zwanzig", erklärt Boskovic aus eigener Erfahrung.

Der Ex-Teamspieler Montenegros spielte zwischen 2007 und 2010 für Rapid, im Jänner 2013 kehrte er nach seiner Zeit in den USA zurück, 2014 beendete der heute 45-Jährige im Trikot der Hütteldorfer seine Karriere. Zu Beginn seiner Karriere trug er zwischen 1999 und 2003 das Trikot von Roter Stern Belgrad.

