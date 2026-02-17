Studierende der TU Graz auf internationalem Erfolgskurs

Die Technische Universität Graz steht für Ingenieur- und Naturwissenschaften auf internationalem Niveau – und für Studierende, die während ihres Studiums praktische Erfahrungen sammeln.

Die Studierendenteams der TU Graz zeigen die spannenden Seiten der Ingenieurwissenschaften: Sie entwickeln Rennboliden, Fluggeräte oder Hightech-Systeme und treten damit bei nationalen und internationalen Wettbewerben an.