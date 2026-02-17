Studierende der TU Graz auf internationalem Erfolgskurs

Warum an der TU Graz studieren?
Die Technische Universität Graz ist eine der führenden technischen Hochschulen im deutschsprachigen Raum in den Bereichen Ingenieur- und Naturwissenschaft.
Die enge Verbindung von Theorie und Praxis ermöglicht Studierenden, ihr Wissen direkt in spannenden Projekten außerhalb des Hörsaals umzusetzen.
Wer an der TU Graz studiert, sammelt Wissen und praktische Erfahrung. Das ist die beste Vorbereitung für eine Karriere in der Industrie.
3 Studierendenteams stellen sich vor
Viele Studierende bringen ihr Wissen aus dem Studium in den Studierendenteams der TU Graz ein: Sie arbeiten unter echten Wettbewerbsbedingungen fachübergreifend mit Kommiliton:innen aus anderen Studienrichtungen zusammen und sammeln wertvolle Erfahrungen in Teamarbeit sowie Projektumsetzung. Sie kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Eines verbindet sie: ihre Leidenschaft für Technik, Neugierde und Engagement.
1. TU Graz Racing Team
Zu den erfolgreichsten Studierendenteams der Universität zählt das TU Graz Racing Team. Das Team entwickelt, konstruiert und fertigt jedes Jahr einen Rennboliden für die Formula Student – mit regelmäßigem Podest-Erfolg. Zu den jüngsten Errungenschaften des Teams zählt der erste Platz overall bei der Formula Student Alpe Adria 2025.
Im TU Graz Racing Team arbeiten rund 50 Studierende aus den Fachbereichen Maschinenbau und Elektrotechnik Hand in Hand und setzen ihre Kenntnisse aus Studiengängen wie Digital Engineering oder Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau praktisch um.
2. Aerospace Team Graz
Noch größer und genauso erfolgreich ist das Aerospace Team Graz. Hier arbeiten fast 100 Studierende aus 15 unterschiedlichen Studienrichtungen zusammen, wobei viele ebenfalls aus natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wie Electrical and Electronics Engineering, Elektrotechnik-Toningenieur oder Maschinenbau stammen.
Das Team entwickelt jährlich eine neue Rakete und misst sich in internationalen Wettbewerben. Zuletzt holte das Aerospace Team Graz bei der European Rocketry Challenge in Portugal erneut den EM-Titel mit seiner Hybridrakete ISPIDA und sicherte sich souverän den Gesamtsieg.
3. HPS TU Graz
Ob Werkstoffkunde, Strömungsmechanik oder Sensorik – im High Performance Sailing Student Team verbinden Studierende, beispielsweise aus den Bachelorstudiengängen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau, ihre Segelleidenschaft mit der Ingenieurwissenschaft.
Dabei entwickeln sie Technologien im Spitzensport weiter, um die Performance von Segelbooten zu optimieren. Gleichzeitig nimmt das Team mit einem eigenen, leistungsoptimierten Boot an internationalen Regatten teil – und testet die wissenschaftlichen Erkenntnisse so direkt in der Praxis.
Jetzt selbst reinschnuppern
Du bist auch technikinteressiert? Dann informiere dich jetzt auf der Website der TU Graz über das vielfältige Studienangebot oder komm zum Tag der offenen Tür am 9. April 2026.
Dieser findet von 9-16 Uhr am Campus Inffeldgasse in Graz statt. Interessierte haben die Möglichkeit, Labore, Studierendenteams und deren Projekte hautnah zu erleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Jetzt vorbeischauen, ausprobieren und Teil der Erfolgsgeschichte werden!