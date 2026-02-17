Sponsored Content

Studierende der TU Graz auf internationalem Erfolgskurs

Tempo, Teamgeist & Präzision entscheiden nicht nur im Spitzensport über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch in der modernen Ingenieurwissenschaft – etwa in den Studierendenteams der TU Graz, wo Technik zum Wettkampf mit weltweiten Erfolgen wird.

Studierende der TU Graz auf internationalem Erfolgskurs Foto: © TU Graz
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Technische Universität Graz steht für Ingenieur- und Naturwissenschaften auf internationalem Niveau – und für Studierende, die während ihres Studiums praktische Erfahrungen sammeln.

Die Studierendenteams der TU Graz zeigen die spannenden Seiten der Ingenieurwissenschaften: Sie entwickeln Rennboliden, Fluggeräte oder Hightech-Systeme und treten damit bei nationalen und internationalen Wettbewerben an.

Warum an der TU Graz studieren?

Die Technische Universität Graz ist eine der führenden technischen Hochschulen im deutschsprachigen Raum in den Bereichen Ingenieur- und Naturwissenschaft.

Die enge Verbindung von Theorie und Praxis ermöglicht Studierenden, ihr Wissen direkt in spannenden Projekten außerhalb des Hörsaals umzusetzen.

Wer an der TU Graz studiert, sammelt Wissen und praktische Erfahrung. Das ist die beste Vorbereitung für eine Karriere in der Industrie.

© TU Graz
In den Studierendenteams können Studierende ihr Wissen unter anderem aus den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau direkt umsetzen - beispielsweise im Raketenbau.

3 Studierendenteams stellen sich vor

Viele Studierende bringen ihr Wissen aus dem Studium in den Studierendenteams der TU Graz ein: Sie arbeiten unter echten Wettbewerbsbedingungen fachübergreifend mit Kommiliton:innen aus anderen Studienrichtungen zusammen und sammeln wertvolle Erfahrungen in Teamarbeit sowie Projektumsetzung. Sie kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Eines verbindet sie: ihre Leidenschaft für Technik, Neugierde und Engagement.

1. TU Graz Racing Team

Zu den erfolgreichsten Studierendenteams der Universität zählt das TU Graz Racing Team. Das Team entwickelt, konstruiert und fertigt jedes Jahr einen Rennboliden für die Formula Student – mit regelmäßigem Podest-Erfolg. Zu den jüngsten Errungenschaften des Teams zählt der erste Platz overall bei der Formula Student Alpe Adria 2025.  

Im TU Graz Racing Team arbeiten rund 50 Studierende aus den Fachbereichen Maschinenbau und Elektrotechnik Hand in Hand und setzen ihre Kenntnisse aus Studiengängen wie Digital Engineering oder Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau praktisch um.

© TU Graz
Das TU Graz Racing Team feiert regelmäßig internationale Erfolge.

2. Aerospace Team Graz

Noch größer und genauso erfolgreich ist das Aerospace Team Graz. Hier arbeiten fast 100 Studierende aus 15 unterschiedlichen Studienrichtungen zusammen, wobei viele ebenfalls aus natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wie Electrical and Electronics Engineering, Elektrotechnik-Toningenieur oder Maschinenbau stammen.

Das Team entwickelt jährlich eine neue Rakete und misst sich in internationalen Wettbewerben. Zuletzt holte das Aerospace Team Graz bei der European Rocketry Challenge in Portugal erneut den EM-Titel mit seiner Hybridrakete ISPIDA und sicherte sich souverän den Gesamtsieg.

© TU Graz
Rund 100 Studierende, 15 unterschiedliche Studienrichtungen, ein gemeinsames Ziel: jedes Jahr eine neue Rakete bauen und damit Preise abräumen.

3. HPS TU Graz

Ob Werkstoffkunde, Strömungsmechanik oder Sensorik – im High Performance Sailing Student Team verbinden Studierende, beispielsweise aus den Bachelorstudiengängen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau, ihre Segelleidenschaft mit der Ingenieurwissenschaft.

Dabei entwickeln sie Technologien im Spitzensport weiter, um die Performance von Segelbooten zu optimieren. Gleichzeitig nimmt das Team mit einem eigenen, leistungsoptimierten Boot an internationalen Regatten teil – und testet die wissenschaftlichen Erkenntnisse so direkt in der Praxis.

© TU Graz
Im High Performance Sailing Student Team verbinden Studierende ihre Segelleidenschaft mit wissenschaftlichen Aktivitäten.

Jetzt selbst reinschnuppern

Du bist auch technikinteressiert? Dann informiere dich jetzt auf der Website der TU Graz über das vielfältige Studienangebot oder komm zum Tag der offenen Tür am 9. April 2026.

Dieser findet von 9-16 Uhr am Campus Inffeldgasse in Graz statt. Interessierte haben die Möglichkeit, Labore, Studierendenteams und deren Projekte hautnah zu erleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jetzt vorbeischauen, ausprobieren und Teil der Erfolgsgeschichte werden!

Mehr zum Thema

Negativserie hält an: Ofner bei Challenger früh geschlagen

Negativserie hält an: Ofner bei Challenger früh geschlagen

Tennis - ATP
4
Matthäus vergleicht Laimer und Olise mit legendärem Duo

Matthäus vergleicht Laimer und Olise mit legendärem Duo

Deutsche Bundesliga
1
Olympia LIVE: Können die Kombinierer die nächste Medaille holen?

Olympia LIVE: Können die Kombinierer die nächste Medaille holen?

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 74/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 74/116 Entscheidungen

Olympia
1
Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Olympia
1
Nach LASK-Aus im Sommer: Offensivspieler zieht es nach Bulgarien

Nach LASK-Aus im Sommer: Offensivspieler zieht es nach Bulgarien

International
Skeleton-Pilot Heraskewytsch zurück in Kiew

Skeleton-Pilot Heraskewytsch zurück in Kiew

Olympia
2

Kommentare

sponsored content Sport-Mix Sport & Bildung