Neuer österreichischer Rekord über 5 Kilometer

Österreich hat einen neuen Straßen‑Rekord über fünf Kilometer!

Kevin Kamenschak stellt am Sonntag beim topbesetzten Rennen in Monaco eine neue nationale Bestmarke auf. Der 22‑Jährige unterbietet den bisherigen Rekord von Andreas Vojta um eine Sekunde und stoppt die Uhr nach 13:47 Minuten – das entspricht einer Pace von 2:45 pro Kilometer.

Der vom 1500‑Meter‑WM‑Halbfinalisten Raphael Pallitsch betreute Oberösterreicher läuft in dem internationalen Feld auf Rang elf. Sein Trainingskollege Tobias Rattinger überzeugt ebenfalls und beendet das Rennen nach 13:54 Minuten auf Platz 13.