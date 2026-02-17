NEWS

Nach Rücktritt: Ex-Bayern-Profi bleibt doch bei Marseille

Der Klub soll den Marokkaner überredet haben, bis Sommer noch an Bord zu bleiben. Der Sportdirektor war eigentlich kürzlich zurückgetreten.

Nach Rücktritt: Ex-Bayern-Profi bleibt doch bei Marseille Foto: © getty
Bei Olympique Marseille rumort es gewaltig. Erst vor Kurzem wurde Cheftrainer Roberto De Zerbi entlassen >>>

Am Wochenende kündigte Sportdirektor Mehdi Benatia seinen Rücktritt via Social Media an. Er begründete die Einreichung des Rücktritts mit den Spannungen rund um die Führung des Vereins.

Wurde Benatia überredet?

"Ich gehe mit dem Gefühl, beruflich mein Möglichstes getan zu haben. Aber mit dem Bedauern, das Umfeld rund um die Mannschaft nicht beruhigt zu haben, die meiner Meinung nach durchaus die Fähigkeiten besitzt, die geforderten Ziele zu erreichen", hieß es am Wochenende.

Aus dem Ende der Zusammenarbeit wird vorerst wohl nichts. Laut Fabrizio Romano habe der Klub Benatia überzeugt, bis Saisonende zumindest im Klub zu bleiben. Der Ex-Bayern-Profi sei dafür bis Sommer mit allen sportlichen Kompetenzen ausgestattet.

