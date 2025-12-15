NEWS

Menzies schlägt bei Darts-WM auf Tisch ein

Menzies verliert seine Auftaktpartie knapp und kann seine Emotionen danach nicht verstecken.

Menzies schlägt bei Darts-WM auf Tisch ein Foto: © GEPA
Kuriose Situation bei der Darts-WM!

Während Mensur Suljovic seine Auftaktpartie bei der Darts-WM gewinnen konnte (zum Nachlesen >>>), erleidet der an Nummer 26 gesetzte Schotte Cameron Menzies eine 3:2-Niederlage gegen Charlie Manby. Im Anschluss an das Match verliert der 36-Jährige die Fassung und schlägt erbost auf den Tisch ein.

Caller Kirk Bevins schickt den Schotten sofort weg. Wie Bilder zeigen, hat sich Menzies die Hand blutig geschlagen.

