Darts-WM heute: Mensur Suljovic - David Cameron
Rot-Weiß-Roter Auftakt in die Darts-WM! Mensur Suljovic bekommt es im Ally Pally mit dem Kanadier David Cameron zu tun. LIVE-Infos:
Auftakt bei der Darts Weltmeisterschaft für Österreich!
In Runde eins bekommt es Mensur Suljovic mit dem Kanadier David Cameron zu tun (ab 15:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).
Für "The Gentle" geht es im Ally Pally um Wiedergutmachung. So hat sich der Wiener bei der letzten WM gegen Matt Campbell (CAN) bereits zu Beginn von den Fans verabschieden und so ein erneut bitteres WM-Aus hinnehmen müssen.
Aktuell auf Rang 57 der Order Of Merit gelistet, hofft Suljovic, es gegen den nächsten Kanadier besser zu machen und die zweite Runde zu erreichen.
Bei einem Weiterkommen winkt "The Gentle" ein Duell mit "Rockstar" Joe Cullen, der sich gegen Bradley Brooks glatt mit 3:0 durchsetzen konnte.
Los geht es für Suljovic um 15:30 Uhr!