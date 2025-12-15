Dallas Cowboys Dallas Cowboys DAL
Minnesota Vikings Minnesota Vikings MIN
Endstand
26:34
7:7 , 10:10 , 6:7 , 3:10
NEWS

Playoffs wohl dahin! Cowboys-Pleite gegen die Vikings

Die Dallas Cowboys verlieren ihre wohl letzte Chance auf die Playoffs.

Playoffs wohl dahin! Cowboys-Pleite gegen die Vikings Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Dallas Cowboys müssen im Sunday Night Game in Week 15 eine 26:34-Pleite gegen die Minnesota Vikings einstecken. Die Playoff-Chancen sind damit wohl vorbei - sie betragen nur mehr ein Prozent.

Prescott bleibt ohne Touchdown

Die Partie ist von Beginn an ausgeglichen, ein Touchdown-Run von Javonte William bringt die Cowboys in Führung, Jalen Nailor fängt auf der Gegenseite einen Pass von J.J. McCarthy. Auch das zweite Quarter endet unentschieden, Malik Davis und McCarthy jeweils per Run und ein verwandeltes Fieldgoal sorgen für den Halbzeitstand von 17:17.

Erst nach der Halftime kann sich Minnesota allmählich absetzen. Während den Cowboys kein Touchdown mehr gelingt - Quarterback Dak Prescott bleibt ohne einen solchen - schreiben die Vikings durch C.J. Ham per Run und Jalen Nailor per Catch an.

Chancen nur mehr theoretisch

Es gehe darum, auf dem Erreichten aufzubauen, den Schwung ins nächste Jahr mitzunehmen, erklärte Nailor im Anschluss. "Wir konzentrieren uns immer nur auf das nächste Spiel, egal wie die Bilanz ausschaut." Für die Vikings war eine Playoff-Teilnahme schon vor der Partie vom Tisch.

Auch für die Cowboys sind die Playoffs wohl nur mehr theoretisch erreichbar. Während die Cowboys ihre verbleibenden drei Spiele gewinnen müssten, dürfte Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles keines seiner drei Spiele mehr gewinnen.

