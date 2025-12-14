Ein WM-Favorit zittert sich weiter - Suljovic vor Auftakt

Beinahe erlebt der Ally Pally eine absolute Sensation!

Denn mit Stephen Bunting muss der WM-Halbfinalist des Vorjahres trotz einer 2:0-Führung gegen Sebastian Bialecki (POL) noch in das Sudden Death. Schließlich kämpft er sich aber in die 2. Runde

Zunächst holt sich Bunting mit zwischenzeitlich sechs perfekten Darts eine souveräne 1:0-Satzführung. Auch im zweiten Set dominiert "The Bullet" die Partie und erarbeitet sich mit dem zweiten 3:1-Set eine 2:0-Führung.

"The Bullet" verspielt eine 2:0-Führung

Allerdings bricht das Scoring des großen Favoriten plötzlich ein. Bialecki nutzt dies aus und sichert sich deutlich mit einem 3:0-Set den 1:2-Anschluss. Fortan agiert das polnische Nachwuchstalent effizienter und sorgt für den 2:2-Ausgleich in Sätzen.

Letztlich folgt sogar erstmals in der diesjährigen Darts-WM ein Sudden Death. Bunting überzeugt aber schließlich mit seiner Nervenstärke und entscheidet die Partie nach einem großen Zittern mit 3:2 für sich.

WM-Auftakt für Suljovic am Montag

Für alle österreichischen Darts-Fans folgt in der Nachmittags-Session am Montag ein Fixtermin. Denn Mensur Suljovic trifft ab etwa 15:40 Uhr auf seinen kanadischen Kontrahenten David Cameron.

Dabei will der einstige Top-10-Spieler im Ally Pally nach einigen schwierigen Jahren wieder zurück ins Rampenlicht.