NEWS

Österreichisches Tennis-Ass hat sich verlobt

In einem Instagram-Posting verkündet der 29-Jährige die erfreuliche Nachricht.

Österreichisches Tennis-Ass hat sich verlobt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erfreuliche Nachrichten für ÖTV-Ass Lucas Miedler!

Wie der 29-Jährige in einem Posting auf Instagram jüngst bekanntgab, hat sich der Doppelspezialist mit seiner Freundin verlobt und lässt schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Der Weltranglisten-23. ließ dabei jedoch keine Details durchklingen, genauso ist über seine bessere Hälfte wenig bekannt.

Miedler mit erfolgreichem Jahr

Über die erfreuliche Neuigkeit freuten sich viele Wegbegleiter aus der Tenniswelt, darunter auch Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer.

Mit seinem Doppelpartner Francisco Cabral war der gebürtige Tullner zuletzt auch sportlich höchst erfolgreich.

So folgten Turniersiege in Gstaad, Hangzhou und Athen, die den 29-Jährigen beflügelten.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era

Iga Swiatek - Aryna Sabalenka (13 Duelle)
John McEnroe - Björn Borg (14 Duelle)

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Darts-WM heute: Mensur Suljovic - David Cameron

Darts-WM heute: Mensur Suljovic - David Cameron

Mehr Sport
Befürchtungen bestätigt! Mahomes mit schwerer Knieverletzung

Befürchtungen bestätigt! Mahomes mit schwerer Knieverletzung

Football
2
Playoffs wohl dahin! Cowboys-Pleite gegen die Vikings

Playoffs wohl dahin! Cowboys-Pleite gegen die Vikings

Football
Colts verlieren bei Comeback von Quarterback-Opa denkbar knapp

Colts verlieren bei Comeback von Quarterback-Opa denkbar knapp

Football
Ein WM-Favorit zittert sich weiter - Suljovic vor Auftakt

Ein WM-Favorit zittert sich weiter - Suljovic vor Auftakt

Mehr Sport
1
Erstmals nach 2014! Chiefs verpassen die Playoffs

Erstmals nach 2014! Chiefs verpassen die Playoffs

Football
Tournee-Ticket gesichert - Ortner zurück im Weltcup-Team

Tournee-Ticket gesichert - Ortner zurück im Weltcup-Team

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix Hochzeitsantrag Lucas Miedler ÖTV-Herren ÖTV