Österreichisches Tennis-Ass hat sich verlobt

Erfreuliche Nachrichten für ÖTV-Ass Lucas Miedler!

Wie der 29-Jährige in einem Posting auf Instagram jüngst bekanntgab, hat sich der Doppelspezialist mit seiner Freundin verlobt und lässt schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Der Weltranglisten-23. ließ dabei jedoch keine Details durchklingen, genauso ist über seine bessere Hälfte wenig bekannt.

Miedler mit erfolgreichem Jahr

Über die erfreuliche Neuigkeit freuten sich viele Wegbegleiter aus der Tenniswelt, darunter auch Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer.

Mit seinem Doppelpartner Francisco Cabral war der gebürtige Tullner zuletzt auch sportlich höchst erfolgreich.

So folgten Turniersiege in Gstaad, Hangzhou und Athen, die den 29-Jährigen beflügelten.