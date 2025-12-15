Befürchtungen bestätigt! Mahomes mit schwerer Knieverletzung
Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes muss gegen die Chargers verletzt raus, nun gibt es die Diagnose.
Für die Kansas City Chiefs ist es ein Spieltag zum Vergessen.
Einerseits steht da das erstmalige Verpassen der Playoffs seit 2014 (hier Nachlesen>>>). Zum anderen hat sich Quarterback Patrick Mahomes beim 13:16 gegen die Los Angeles Chargers schwer am Knie verletzt.
Der Superstar musste beim Gang in die Katakomben gestützt werden, eine MRT-Untersuchung bestätigte die Befürchtungen: Kreuzbandriss.
Riss des vorderen Kreuzbandes - OP wird geprüft
Die Möglichkeit einer Operation werde geprüft, Mahomes meldete sich geknickt auf seinen Social-Media-Kanälen. "Ich weiß nicht, warum das passieren musste. Und ich werde nicht lügen: Es tut weh", schrieb der 30-Jährige auf "X".
Er versprach auch: "Ich werde stärker als je zuvor zurückkommen."
Auch Micah Parsons wohl mit Kreuzbandriss
Für Green-Bay-Packers-Superstar Micah Parsons scheint die Saison ebenfalls frühzeitig beendet zu sein. Der Pass Rusher dürfte sich bei 26:34-Niederlage bei den Denver Broncos wohl ebenfalls das Kreuzband gerissen haben, so erste Befürchtungen.
Genauere Untersuchungen sollen Aufschluss geben.