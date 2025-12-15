Befürchtungen bestätigt! Mahomes mit schwerer Knieverletzung

Für die Kansas City Chiefs ist es ein Spieltag zum Vergessen.

Einerseits steht da das erstmalige Verpassen der Playoffs seit 2014 (hier Nachlesen>>>). Zum anderen hat sich Quarterback Patrick Mahomes beim 13:16 gegen die Los Angeles Chargers schwer am Knie verletzt.

Der Superstar musste beim Gang in die Katakomben gestützt werden, eine MRT-Untersuchung bestätigte die Befürchtungen: Kreuzbandriss.

Riss des vorderen Kreuzbandes - OP wird geprüft

Die Möglichkeit einer Operation werde geprüft, Mahomes meldete sich geknickt auf seinen Social-Media-Kanälen. "Ich weiß nicht, warum das passieren musste. Und ich werde nicht lügen: Es tut weh", schrieb der 30-Jährige auf "X".

Er versprach auch: "Ich werde stärker als je zuvor zurückkommen."

Auch Micah Parsons wohl mit Kreuzbandriss

Für Green-Bay-Packers-Superstar Micah Parsons scheint die Saison ebenfalls frühzeitig beendet zu sein. Der Pass Rusher dürfte sich bei 26:34-Niederlage bei den Denver Broncos wohl ebenfalls das Kreuzband gerissen haben, so erste Befürchtungen.

Genauere Untersuchungen sollen Aufschluss geben.