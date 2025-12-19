Letzte Frau bei Darts-WM ausgeschieden

Mit Beau Greaves ist nun auch die letzte Frau bei der Darts-Weltmeisterschaft in London in der ersten Runde ausgeschieden. Die 21-jährige Engländerin verlor am Freitag gegen den Nordiren Daryl Gurney mit 2:3.

Zuvor waren bereits Lisa Ashton, Gemma Hayter, Noa-Lynn van Leuven sowie Fallon Sherrock gescheitert.

Greaves gilt als beste Spielerin der Welt. Auch den Weltranglisten-22. Gurney forderte sie gewaltig. Im zweiten Satz gelang es ihr, ein Leg mit gerade einmal zehn Würfen für sich zu entscheiden. Doch am Ende hatte Gurney das glücklichere Ende auf seiner Seite.

"Sie ist für mich die beste Spielerin auf dem Planeten", sagte der 39-Jährige, der nach dem entscheidenden Wurf erst einmal tief durchatmete und anschließend Greaves aufmunternd in die Arme schloss.