Darts-Sensation! Kenianer Munyua überrascht im Ally Pally

Der Kenianer David Munyua sorgt bei der Darts-WM für eine Sensation und schreibt Geschichte für sein Land!

Der 35-Jährige schlägt in seinem Erstrundenspiel den Belgier Mike De Decker mit 3:2 – und das nach einem 0:2-Satzrückstand. "Das ist der beste Moment meines Lebens", sagt Munyua bei "SPORT1" nach seinem Sieg im Alexandra Palace.

In seiner Heimat arbeitet der Kenianer hauptberuflich als Tierarzt. Erst vor drei Jahren hat er mit dem Dart spielen begonnen. Am Donnerstag kämpft er sich sensationell gegen den Weltranglisten-18. De Decker zurück.

Ekstase im Ally Pally

Munyua startet sein Comeback nach dem 0:2-Rückstand in Satz drei. Dabei verrechnet er sich sogar beim Checkout, gewinnt den Durchgang am Ende jedoch und holt damit den ersten kenianischen Satzgewinn bei einer Darts-WM jemals.

Danach ist der Underdog nicht mehr aufzuhalten. Munyua, der den Spitznamen "Why not" trägt, gleicht zum 2:2 aus und macht im Decider den Sack zu. Die Fans im Ally Pally sind nicht mehr zu halten.

Für die Belgier setzt es hingegen den nächsten Rückschlag. Mit De Decker muss sich auch der fünfte belgische Starter in Runde eins verabschieden.

Michael van Gerwen, die Nummer drei der Welt, tut sich gegen den Japaner Mitsuhiko Tatsunami zunächst etwas schwer. Der erste Satz geht an den Underdog. Der Niederländer dreht den 0:1-Rückstand am Ende in einen 3:1-Erfolg.

Der Weltranglisten-24. Ryan Joyce hat im englischen Duell gegen Owen Bates keine Mühe (3:0). Dave Chisnall (21.) besiegt Fallon Sherrock ebenfalls mit 3:0. Der Niederländer Jermaine Wattimena (19.) zieht mit einem 3:2 gegen den Deutschen Dominik Grüllich in die nächste Runde ein.