Inter scheitert in Supercoppa im Elfmeterschießen an Bologna

Im Halbfinale der Supercoppa in Riad gewinnt der FC Bologna gegen Inter Mailand.

In einer bis zum Schluss dramatischen Begegnung setzt sich Vincenzo Italianos Elf nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen gegen die Truppe von Cristian Chivu durch.

Mit diesem Erfolg bucht Bologna das Ticket für das Endspiel am 22. Dezember, während Inter die Heimreise antreten muss.

Früher Rückstand und die Antwort vom Punkt

Die Partie startet denkbar ungünstig für Bologna, da Marcus Thuram eine Vorlage von Alessandro Bastoni bereits früh zur Inter-Führung verwertet (2.).

Die Mailänder kontrollieren mit 61 Prozent Ballbesitz das Geschehen, doch Bologna zeigt sich unbeeindruckt. Nachdem Jens Odgaard den gegnerischen Torhüter prüft (6.), greift der Videoassistent (VAR) ein und identifiziert ein Foulspiel im Strafraum. S

Schiedsrichter Daniele Chiffi zeigt auf den Punkt und Riccardo Orsolini sorgt per Strafstoß für den Pausenstand (35.).

Inter drückt, Bologna hält stand

Nach dem Seitenwechsel erhöht Chivus Mannschaft den Druck massiv. Federico Dimarco findet eine gute Gelegenheit vor (56.), und wenig später sorgt ein weiterer VAR-Check im Bologna-Strafraum für Spannung, führt jedoch zu keinem Elfmeter (59.).

Während Bologna leidenschaftlich verteidigt und durch Jon Rowe offensive Nadelstiche setzt (73.), verpasst Piotr Zielinski in der Schlussphase die Entscheidung für die Mailänder (83.).

Immobile wird zum Helden

Da das Regelwerk keine Verlängerung vorsieht, muss die Entscheidung direkt vom Punkt fallen.

Das Elfmeterschießen gerät zum Nervenspiel: Während für Bologna Nikola Moro und Juan Miranda vergeben, scheitern bei Inter mit Alessandro Bastoni, Nicolo Barella und Ange Bonny gleich drei Schützen.

Am Ende ist es der eingewechselte Ciro Immobile, der die Nerven behält und den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand im Shootout markiert.